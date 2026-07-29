نشست امنیتی در عراق بعد از تجاوز آمریکا و عربستان علیه حشد شعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور برگزاری نشست فوق العاده امنیتی را صادر کرد. این نشست بعد از تجاوز آمریکایی سعودی بامداد امروز علیه مواضع نیروهای حشد شعبی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، قرار است در نشست مذکور در خصوص تحولات امنیتی عراق رایزنی شده و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود. بعد از این نشست نیز یک بیانیه صادر خواهد شد.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که در جریان انتقال پیکرهای شهدای نیروهای حشد شعبی در استان نینوا مردم عراق در برابر بیمارستان الحمدانیه علیه عربستان و رژیم صهیونیستی شعار سر دادند.

لازم به ذکر است بامداد امروز متجاوزان آمریکایی - سعودی ، پایگاه‌های حشد شعبی در استان‌های کربلا و نینوی و موصل را هدف حملات هوایی قرار دادند.

منابع عراقی افزودند که پایگاه‌های مقاومت در شهر «آمرلی» در استان صلاح‌الدین و شهر «الدبس» در استان کرکوک در شمال عراق نیز هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.

به گفته منابع عراقی، بر اساس گزارش‌های اولیه، ۱۰ تن از نیروهای تیپ ۳۰ حشد شعبی در حملات سعودی - آمریکایی شهید شده اند.