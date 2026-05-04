۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

۴مصدوم بر اثر تصادف پراید و ساینا در دامغان

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان گفت: بر اثر تصادف پراید و ساینا در محور دامغان - سمنان چهار نفر مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه تصادف در دامغان خبر داد و ابراز کرد: گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودروی پراید و ساینا در کیلومتر ۸۵ جاده دامغان ـ سمنان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند افزود: پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد؛ این سانحه چها مصدوم دارد.

معاون هلال احمر استان سمنان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.

