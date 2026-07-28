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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

اعزام تیم‌های امدادی هلال‌احمر به حادثه محور کاشمر–ریوش

اعزام تیم‌های امدادی هلال‌احمر به حادثه محور کاشمر–ریوش

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی، از اعزام تیم‌های امدادی این جمعیت به محل وقوع حادثه در محور کاشمر به ریوش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: ساعت ۱۷:۰۵ روز سه‌شنبه ششم مردادماه ۱۴۰۵، وقوع حادثه از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی افزود: نخستین تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهدای کندور شهرستان کاشمر با خودروی ست نجات به محل حادثه واقع در کیلومتر ۱۵ محور کاشمر به ریوش اعزام شد.

وی ادامه داد: همچنین دو تیم پشتیبان از جمعیت هلال‌احمر شهرستان کاشمر برای تقویت عملیات امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

منیری با بیان اینکه نیروهای امدادی و خدمات‌رسان از جمله عوامل اورژانس، آتش‌نشانی، انتظامی و جمعیت هلال‌احمر در محل حضور دارند، اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی منطقه، عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و تیم‌های عملیاتی با هماهنگی کامل در حال انجام مأموریت هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره آمار افراد متاثر از حادثه، از طریق مراجع قانونی و رسمی ذی‌صلاح اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6902227

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