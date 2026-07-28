به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: ساعت ۱۷:۰۵ روز سهشنبه ششم مردادماه ۱۴۰۵، وقوع حادثه از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی افزود: نخستین تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهدای کندور شهرستان کاشمر با خودروی ست نجات به محل حادثه واقع در کیلومتر ۱۵ محور کاشمر به ریوش اعزام شد.
وی ادامه داد: همچنین دو تیم پشتیبان از جمعیت هلالاحمر شهرستان کاشمر برای تقویت عملیات امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
منیری با بیان اینکه نیروهای امدادی و خدماترسان از جمله عوامل اورژانس، آتشنشانی، انتظامی و جمعیت هلالاحمر در محل حضور دارند، اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی منطقه، عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و تیمهای عملیاتی با هماهنگی کامل در حال انجام مأموریت هستند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره آمار افراد متاثر از حادثه، از طریق مراجع قانونی و رسمی ذیصلاح اطلاع رسانی خواهد شد.
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