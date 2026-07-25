معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مسیر مرز بینالمللی باشماق مریوان، روند آمادهسازی و تجهیز موکب فرهنگی کتابخانههای عمومی استان آغاز شده است.
وی افزود: این موکب با هدف ارائه خدمات فرهنگی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و بهرهگیری از ظرفیت این رویداد بزرگ معنوی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مرز باشماق برپا میشود.
حسنی خونسار با اشاره به حضور کتابداران استان در فرآیند آمادهسازی این موکب بیان کرد: کتابداران کتابخانههای عمومی کردستان با مشارکت و حضور میدانی خود در مرز باشماق، زمینه اجرای برنامههای فرهنگی متنوع برای زائران را فراهم میکنند و تلاش خواهد شد فضای موکب متناسب با نیازهای فرهنگی گروههای مختلف سنی طراحی و تجهیز شود.
ارائه خدمات فرهنگی به زائران اربعین
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی موکب فرهنگی کتابخانههای عمومی، ایجاد فرصتی برای انس بیشتر زائران با کتاب و مطالعه در کنار حالوهوای معنوی اربعین است و در همین راستا مجموعهای از برنامههای فرهنگی و ترویجی برای ایام استقرار موکب پیشبینی شده است.
وی گفت: معرفی کتابهای مرتبط با فرهنگ عاشورا، قیام امام حسین (ع)، سیره اهل بیت (ع) و موضوع اربعین از جمله برنامههایی است که در این موکب دنبال میشود و تلاش داریم با ارائه آثار متناسب، زمینه آشنایی بیشتر زائران با منابع ارزشمند در حوزه معارف دینی و فرهنگ عاشورایی را فراهم کنیم.
حسنی خونسار همچنین از پیشبینی برنامههای ویژه برای کودکان و نوجوانان خبر داد و افزود: قصهگویی و اجرای برنامههای فرهنگی برای کودکان از جمله بخشهایی است که در موکب فرهنگی کتابخانههای عمومی مورد توجه قرار گرفته تا خانوادههایی که در مسیر تردد اربعین حضور دارند نیز بتوانند از خدمات فرهنگی متناسب با گروه سنی فرزندان خود بهرهمند شوند.
برنامههای فرهنگی برای گروههای مختلف سنی
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان با بیان اینکه فعالیتهای این موکب محدود به عرضه و معرفی کتاب نخواهد بود، عنوان کرد: برگزاری نشستهای کتابخوان، اجرای مسابقات فرهنگی و ارائه بستههای فرهنگی از دیگر برنامههایی است که برای زائران اربعین در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تلاش شده است برنامههای موکب به گونهای طراحی شود که طیفهای مختلف مخاطبان، از کودکان و نوجوانان گرفته تا خانوادهها و سایر زائران، امکان استفاده از فعالیتهای فرهنگی را داشته باشند و حضور در این مجموعه برای آنان تجربهای متفاوت و ماندگار رقم بزند.
حسنی خونسار اظهار کرد: بستههای فرهنگی نیز متناسب با گروههای مختلف مخاطبان آماده شده و در طول فعالیت موکب در اختیار زائران قرار میگیرد. این بستهها با محوریت موضوعات فرهنگی، دینی و ترویج مطالعه تهیه شدهاند و میتوانند به عنوان یادگاری فرهنگی از مسیر اربعین همراه زائران باشد.
اربعین؛ فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان با تأکید بر نقش کتابخانهها در عرصه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گفت: کتابخانههای عمومی تنها محل امانت و مطالعه کتاب نیستند، بلکه به عنوان مجموعههایی فرهنگی و اجتماعی میتوانند در مناسبتهای مختلف ملی، مذهبی و اجتماعی نیز نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: حضور کتابداران و کتابخانههای عمومی در مسیر تردد زائران اربعین، بخشی از مسئولیت فرهنگی این مجموعه است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت این رویداد بزرگ، پیام فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را به مخاطبان بیشتری منتقل کنیم.
حسنی خونسار افزود: اربعین حسینی یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و معنوی جهان اسلام است و حضور زائران از اقصی نقاط کشور در مسیر مرز باشماق، فرصت ارزشمندی برای ارائه خدمات فرهنگی و معرفی توانمندیهای فرهنگی استان کردستان به شمار میرود.
وی بیان کرد: موکب فرهنگی کتابخانههای عمومی میتواند در کنار سایر موکبهای خدماترسان، بخشی از نیازهای فرهنگی زائران را پاسخ دهد و فضایی برای مطالعه، گفتوگو، معرفی آثار و اجرای برنامههای فرهنگی فراهم آورد.
همکاری دستگاههای فرهنگی برای خدمترسانی به زائران
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان همچنین به همکاری مجموعههای فرهنگی استان برای برپایی این موکب اشاره کرد و گفت: موکب فرهنگی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برپا میشود و اجرای برنامهها نیز با مشارکت و همراهی نیروهای فرهنگی و کتابداران استان دنبال خواهد شد.
وی افزود: همافزایی میان دستگاههای فرهنگی میتواند ظرفیتهای موجود را در مسیر خدمترسانی فرهنگی به زائران تقویت کند و زمینه اجرای برنامههای متنوعتر و اثرگذارتر را فراهم آورد.
حسنی خونسار با بیان اینکه کتابداران کردستان در ایام اربعین نقش فعالی در اجرای برنامههای موکب خواهند داشت، گفت: حضور داوطلبانه و مشارکت کتابداران در این برنامه، نشاندهنده علاقه و انگیزه آنان برای ایفای نقش در فعالیتهای فرهنگی مرتبط با اربعین و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
چهارمین سال حضور کتابخانههای عمومی در باشماق
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان در ادامه اظهار کرد: موکب فرهنگی این ادارهکل امسال برای چهارمین سال متوالی در مرز بینالمللی باشماق مستقر خواهد شد و کتابداران استان در طول ایام اربعین به ارائه خدمات فرهنگی به زائران میپردازند.
وی گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حضور یک موکب فرهنگی در کنار خدمات مختلفی که در مسیر تردد زائران ارائه میشود، میتواند مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد و زمینه ارتباط بیشتر مردم با کتاب و فعالیتهای فرهنگی را فراهم کند.
حسنی خونسار خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که امسال نیز با برنامهریزی دقیقتر و استفاده از تجربه دورههای گذشته، خدمات فرهنگی متنوع و باکیفیتی را در اختیار زائران قرار دهیم و موکب فرهنگی کتابخانههای عمومی کردستان را به فضایی برای ترویج مطالعه، معرفی کتاب و تقویت ارزشهای فرهنگی و دینی تبدیل کنیم.
وی در پایان گفت: کتابخانههای عمومی استان کردستان با حضور در این رویداد معنوی، ضمن ادای احترام به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تلاش میکنند سهم خود را در خدمت فرهنگی به زائران اربعین ایفا کنند و از این فرصت برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان بهره بگیرند.
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