به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی خرم با اشاره به افزایش چشمگیر حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی استان همدان اظهار کرد: استان همدان به‌عنوان معبر ارتباطی و شاهراه عبوری ۱۷ استان کشور در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه تردد خودروهای عبوری مواجه شده که این روند نشان‌دهنده آغاز موج دوم سفر زائران اربعین حسینی به سمت مرزهای غربی کشور است.

وی با تشریح جزئیات این ترددها افزود: علاوه بر فعالیت گسترده و شبانه‌روزی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، بخش قابل توجهی از زائران نیز با خودروهای شخصی خود عازم مرزهای خروجی هستند که این امر موجب افزایش ترافیک و حجم خودروها در محورهای ارتباطی استان شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با ارائه آماری از میزان ترددهای صورت‌گرفته تصریح کرد: از ابتدای آغاز طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان به ثبت رسیده است و با توجه به روند افزایشی عبور زائران پیش‌بینی می‌شود که تا پایان اربعین حسینی شمار ترددهای ثبت‌شده در جاده‌های استان از مرز ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تردد فراتر رود.

پرورشی با تاکید بر اهمیت ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث جاده‌ای، از عموم رانندگان و زائران خواست با توجه به شلوغی محورها، ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله طولی مناسب، از ارتکاب هرگونه تخلف حادثه‌ساز مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و به‌ویژه رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی به جد خودداری کنند تا سفری ایمن و بدون حادثه رقم بخورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌وطنان و زائران گرامی می‌توانند برای مدیریت سفر خود و اطلاع دقیق از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور، پیش از حرکت از طریق سامانه‌های جامع اطلاع‌رسانی ۱۴۱ و یا تماس با تلفن گویای ۱۴۱ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.