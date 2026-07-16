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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

چرا وزارت نیرو جدول خاموشی‌ها را منتشر نمی‌کند؟

چرا وزارت نیرو جدول خاموشی‌ها را منتشر نمی‌کند؟

مدیرکل دفتر راهبری شبکه شرکت توانیر در توضیح علت عدم انتشار جدول خاموشی‌ها گفت: در سال‌های گذشته، مشترکین خواستار این بودند که اطلاعات خاموشی‌ها را به‌صورت مستقیم دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، رضا کفیلی، مدیرکل دفتر راهبری شبکه شرکت توانیر با بیان اینکه تا کنون خاموشی‌های گسترده‌ای نداشتیم تاکید کرد: هفته‌های اخیر، هفته‌های بسیار گرمی بوده‌اند و لذا مدیریت بار و تعرفه‌های مختلف طبیعی به نظر می‌رسد.

کفیلی تصریح کرد: دلیل عدم ارائه جدول خاموشی این است که اگر جدولی در سایتی منتشر شود، لازم است آدرس کلیه مشترکین در آن ذکر شود تا زمان خاموشی‌ها مشخص گردد. این موضوع دارای جنبه‌های امنیتی و حریم خصوصی است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، مشترکین خواستار این بودند که اطلاعات خاموشی‌ها را به‌صورت مستقیم دریافت کنند.

مدیرکل دفتر راهبری شبکه شرکت توانیر در ادامه گفت: به همین منظور، ما چند درگاه ایجاد کرده‌ایم تا مردم بتوانند خاموشی‌های احتمالی خود را در طول هفته مشاهده کنند.

کفیلی با بیان اینکه ما سعی داریم تا در روزهای آینده اطلاع‌رسانی بیشتری انجام دهیم راه‌های اطلاع از برنامه خاموشی را به شرح زیر برشمرد.

  1. کاربران می‌توانند با وارد کردن شناسه قبض در اپلیکیشن برق من، خاموشی‌های احتمالی را ببینند.
  2. بازوی برق من در پیام رسان بله نیز اطلاع‌رسانی‌هایی درباره خاموشی‌ها خواهد داشت.
  3. مشترکین می‌توانند با جستجوی سایت شرکت توزیع برق مربوط به خود، زمان خاموشی‌ها را بررسی کنند.
کد مطلب 6889864
علی فروزانفر

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