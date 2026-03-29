به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد الهداد، سرپرست شرکت توانیر شامگاه یکشنبه اعلام کرد: برق بخشهایی از تهران در پی حملات اخیر دچار قطعی شدهاند که تیمهای امدادی در حال رفع مشکل هستند.
بهگفته سرپرست شرکت توانیر، هماکنون مناطقی از شرق و شمالشرق تهران و همچنین بخشهایی از استان البرز و شهرستان کرج با خاموشی روبهرو هستند.
وی تأکید کرد: گروههای عملیاتی صنعت برق در حال فعالیت مستمر برای رفع مشکل هستند و روند اتصال مجدد این مناطق با سرعت در حال پیگیری است.
اله داد افزود: علاوه بر این، خروج دو پست فوقتوزیع سبب بروز خاموشیهای پراکنده در تهران شده که در حال برطرف شدن است.
سرپرست شرکت توانیر همچنین گفت: برق بخشهای عمدهای از خیابان پیروزی، میدان شهدا و بزرگراه امام رضای تهران با تلاش بیوقفه همکاران صنعت برق وصل شد.
وی افزود: نیروهای عملیاتی صنعت برق همچنان در تلاش برای اتصال برق چند منطقۀ باقیمانده در کمترین زمان ممکن هستند.
اللهداد تاکید کرد که شبکۀ برق تهران و البرز پایدار است. مشترکین نگران نباشند
