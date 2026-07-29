به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مهدیزاده در دومین کنگره بینالمللی احیای بومشناختی، با بررسی چالشهای زیستمحیطی مناطق کوهستانی بهویژه دامنههای سبلان، اظهار کرد: باید رویکرد حفاظتی از «مدیریت بحران» به سمت «مدیریت پایدار» تغییر یابد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی گونههای شاخص در حفظ تعادل اکوسیستم، خرس قهوهای را گونهای چتری و ارزشمند دانست و افزود: این گونه در سالهای اخیر به دلیل تخریب زیستگاه، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش منابع غذایی طبیعی با فشارهای فزایندهای روبهرو شده است.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: افزایش تعارض میان انسان و خرس در دامنههای سبلان، نتیجه مجموعهای از عوامل از جمله خشکسالیهای مکرر، کاهش پوشش گیاهی، حضور بیرویه آفرودسواران در زیستگاههای حساس و رفتارهای نادرست انسانی است.
مهدیزاده با هشدار نسبت به پیامدهای غذا دادن به خرسها بیان کرد: این اقدام موجب تغییر رفتار طبیعی خرسها، از بین رفتن غریزه ترس از انسان و وابستگی آنها به منابع غذایی انسانی میشود؛ موضوعی که خرسها را به مناطق گردشگری، روستاها و حاشیه شهرها سوق داده و احتمال بروز حوادث ناگوار را افزایش میدهد.
وی در پایان، ایجاد حریمهای ایمن، حفاظت متمرکز از زیستگاههای اصلی، حذف دسترسی خرسها به منابع غذایی مصنوعی و پسماندها در اطراف روستاها و ارتقای آگاهی جوامع محلی از طریق آموزشهای تخصصی را از مهمترین راهکارهای مدیریت هوشمند تعارض انسان و خرس و حفاظت از خرس سبلان برشمرد.
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