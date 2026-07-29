به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با شعار «باید برخاست» در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام محسن عرفاتی، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، در این نشست به تشریح برنامه‌ها و جزئیات برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم با شعار «باید برخاست»، بر اهمیت مشارکت گسترده مردم در این آیین معنوی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، جزئیات بیشتر برنامه‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در این نشست خبری تشریح شد.