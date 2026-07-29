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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین با شعار «باید برخاست» برگزار می‌شود

مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین با شعار «باید برخاست» برگزار می‌شود

ری- معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) گفت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی امسال با شعار «باید برخاست» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با شعار «باید برخاست» در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام محسن عرفاتی، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، در این نشست به تشریح برنامه‌ها و جزئیات برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم با شعار «باید برخاست»، بر اهمیت مشارکت گسترده مردم در این آیین معنوی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، جزئیات بیشتر برنامه‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در این نشست خبری تشریح شد.

کد مطلب 6902516

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