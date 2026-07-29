ارائه خدمت درمانی اورژانس کرمانشاه به ۱۸۰۰ زائر اربعینی در مرز خسروی

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح سلامت اربعین تاکنون حدود هزار و ۸۰۰ نفر از زائران به مراکز و پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی مراجعه کرده و خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز خود را دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه روند خدمترسانی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی و پایانه مرزی به صورت مستمر ادامه دارد، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ مشکل خاص و نگرانکنندهای در حوزه سلامت زائران گزارش نشده و تمامی خدمات با آمادگی کامل نیروهای اورژانس در حال ارائه است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به آمار حوادث ترافیکی گفت: با وجود حجم بالای تردد در محورهای استان، تاکنون هیچ مورد فوتی ناشی از تصادفات جادهای در ارتباط با تردد زائران اربعین ثبت نشده است که این موضوع حاصل همکاری دستگاههای امدادی، انتظامی و رعایت نسبی نکات ایمنی از سوی زائران است.
قلعهسفیدی ادامه داد: البته حدود ۸۰ نفر در حوادث ترافیکی مصدوم شدهاند که تمامی آنان توسط نیروهای اورژانس امدادرسانی و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
وی درباره بیشترین علل مراجعه زائران به مراکز درمانی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد مشکلات گوارشی بیشترین سهم مراجعات را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز گرمازدگی و برخی مشکلات تنفسی از مهمترین دلایل مراجعه زائران به اورژانس بوده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با توجه به افزایش دمای هوا، توصیههایی را به زائران ارائه کرد و گفت: زائران بهتر است ساعات خنک شبانهروز را برای ادامه سفر و عزیمت به سمت کشور عراق انتخاب کنند و تا حد امکان از تردد در بازه زمانی ساعت ۱۱ صبح تا ۴ بعدازظهر خودداری کرده و در محلهای پیشبینی شده برای استراحت توقف داشته باشند.
وی استفاده از کلاه لبهدار، عینک آفتابی و لباسهای نخی، گشاد و رنگ روشن را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد و افزود: نوشیدن مداوم آب و مایعات، حتی در زمانی که احساس تشنگی وجود ندارد، برای جلوگیری از کمآبی بدن ضروری است.
قلعهسفیدی همچنین از زائران خواست از مصرف غذاهایی که مدت زیادی در معرض گرما قرار گرفته یا شرایط نگهداری مناسبی نداشتهاند، خودداری کنند و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات درمانی ثبتشده در این ایام به بیماریهای گوارشی مربوط است که با رعایت اصول بهداشتی قابل پیشگیری خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای اورژانس ۱۱۵ خاطرنشان کرد: تمامی تیمهای عملیاتی اورژانس در مسیرهای تردد زائران و مرز خسروی به صورت شبانهروزی مستقر هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل، زائران میتوانند با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرند تا خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به آنان ارائه شود.
کرمانشاه- رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تاکنون هزار و ۸۰۰ زائر از خدمات اورژانس پیشبیمارستانی در مرز خسروی بهرهمند شدهاند.
مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح سلامت اربعین تاکنون حدود هزار و ۸۰۰ نفر از زائران به مراکز و پایگاههای اورژانس پیشبیمارستانی مراجعه کرده و خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز خود را دریافت کردهاند.
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