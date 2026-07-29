ترافیک در محورهای منتهی به مهران پرحجم اما روان است

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: خوشبختانه در ایام اربعین و در مقایسه با سال گذشته، تصادفات منجر به فوت زائران در سطح استان به صفر رسیده است و این نشان از همکاری خوب رانندگان و زائران با پلیس و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارد.

وی با بیان اینکه محورهای منتهی به مرز مهران دارای ترافیک پرحجم اما روان هستند، افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های سطح شهر مهران و پارکینگ بزرگ اربعین، از شب گذشته به صورت مقطعی محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده است تا خودروها به پارکینگ‌های ورودی و حاشیه شهر هدایت شوند و شهروندان مهرانی نیز بتوانند بدون دغدغه، امورات روزانه خود را در سطح شهر انجام دهند.

رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به اینکه دیروز ۴۵ هزار نفر وارد کشور شده‌اند، تصریح کرد: از رانندگان درخواست می‌شود قبل از آغاز سفر و در طول مسیر، حتماً استراحت کافی داشته باشند و حداقل هر دو ساعت رانندگی، در مساجد، حسینیه‌ها و استراحتگاه‌های پیش‌بینی‌شده، توقف کرده و استراحت کنند تا از بروز خستگی و خواب‌آلودگی که یکی از عوامل اصلی تصادفات است، جلوگیری شود.

مظفری با اشاره به اینکه بیشترین علت تصادفات در ۱۲ روز اول سفر، مربوط به تخطی از سرعت مطمئنه و خستگی و خواب‌آلودگی بوده است، خاطرنشان کرد: از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود با رعایت سرعت مجاز و مطمئنه و استراحت کافی، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند و با همکاری با پلیس، در تأمین نظم و امنیت ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرز مهران سهیم باشند و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری بدون حادثه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.