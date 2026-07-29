به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی با اشاره به توزیع جغرافیایی آسفالت از ابتدای سال جاری اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت‌ریزی در سطح شهر همدان اجرا شده که سهم منطقه یک ۱۵ درصد، منطقه دو ۲۴ درصد، منطقه سه ۲۵ درصد و منطقه چهار ۳۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از تورم افزود: امسال با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه بودیم؛ به‌طوری که قیمت قیر از حدود ۲۰ میلیون تومان به نزدیک ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و هزینه اجرای هر تن آسفالت نیز تقریباً دو برابر سال گذشته شده است، در حالی که بودجه شهرداری متناسب با این تورم رشد نکرد؛

شهردار همدان ادامه داد: همچنین به دلیل محدودیت‌های اعتباری، تامین قیر با دشواری انجام شد و ناچار شدیم بخش زیادی از نیاز خود را به صورت تدریجی تامین کنیم، اما با این وجود اجازه کاهش کیفیت خدمات را ندادیم.

وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال را ساماندهی نوارهای حفاری شرکت‌های خدمات‌رسان دانست و تصریح کرد: رویه چندماهه رهاشدن معابر پس از حفاری را متوقف کردیم و اکنون مقرر شده حداکثر ظرف یک ماه پس از حفاری، عملیات ترمیم از سوی شهرداری انجام شود و در صورت نشست مجدد هزینه آن از شرکت مربوطه اخذ شود که در همین راستا تاکنون نزدیک به ۸ میلیارد تومان خسارت ناشی از اجرای نامناسب حفاری‌ها برای شرکت‌های خدمات‌رسان محاسبه شده است تا ملزم به استفاده از مصالح استاندارد شوند.

حسینی به بلاتکلیفی حدود ۲ هزار دریچه ناهم‌سطح در معابر همدان اشاره کرد و گفت: این دریچه‌ها عامل مهم نارضایتی مردم و بروز خسارت به خودروها است، به همین منظور به دستگاه‌های مسئول فرصت مشخصی داده‌ایم تا نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کنند و در صورت عدم همکاری، شهرداری عملیات هم‌سطح‌سازی را انجام خواهد داد.

وی از متمرکز شدن مدیریت اکیپ‌های ترمیم دستی در واحد آسفالت برای نخستین بار خبر داد و افزود: با پایش میدانی معابر، بانک اطلاعاتی جامعی از چاله‌ها، نوارهای حفاری و دریچه‌های ناهم‌سطح تهیه شده و تمامی عملیات‌ها با ثبت تصاویر قبل و بعد مستندسازی می‌شوند؛ این رویکرد باعث شده تا اکیپ‌ها هنگام ورود به یک محله، تمام خرابی‌های آن محدوده را به صورت کامل اصلاح کنند که این امر موجب کاهش چشمگیر شکایات مردم در سامانه ۱۳۷ شده است.

شهردار همدان خاطرنشان کرد: اجرای هدفمند و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها موجب کاهش حدود ۳۰ درصدی مصرف آسفالت در عملیات ترمیمی شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی مالی برای شهرداری محقق شود.

وی با اشاره به ورود فناوری‌های جدید به روسازی معابر همدان تصریح کرد: برای نخستین بار استفاده از قیر امولسیون و آسفالت پلیمری در معابر پرتردد شهر با هدف افزایش دوام و کاهش هزینه‌های نگهداری در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی در پایان یادآور شد: برنامه مدیریت شهری این است که با تامین قیر مورد نیاز، پروژه‌های مهمی از جمله بهسازی بلوار امام، بلوار سردار همدانی، میدان عاشورا، راستگرد کنار کارخانه آرد و چندین پروژه بازگشایی معابر را با هدف ایجاد شهری ایمن‌تر و روان‌تر اجرایی کند.