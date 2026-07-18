به گزارش خبرنگار مهر، راضیه فتحاللهی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بهزیستی با تشریح عملکرد این نهاد، اظهار کرد: بهزیستی امروز تنها یک دستگاه حمایتی نیست و بیش از ۱۷۰ نوع خدمت تخصصی در حوزههای مختلف از جمله پیشگیری، امور اجتماعی، توانبخشی، مشارکتهای مردمی و اشتغال به جامعه هدف ارائه میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳هزار و ۷۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی مشگینشهر قرار دارند، افزود: جمعیت این خانوارها به بیش از هشت هزار نفر میرسد و ماهانه بیش از ۱۶ میلیارد تومان مستمری به مددجویان پرداخت میشود.
رئیس اداره بهزیستی مشگینشهر از ایجاد اشتغال پایدار برای ۱۱۲ نفر در سال گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای طرحهای اشتغالزایی بیش از ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
فتحاللهی همچنین به فعالیت گروههای همیار اشاره کرد و افزود: چهار گروه همیار متشکل از پنج نفر تشکیل شده که برای راهاندازی فعالیتهای اقتصادی آنان، ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به عنوان سرمایه اولیه پرداخت شده است.
وی با اشاره به حمایت از بیمه اجتماعی افراد دارای معلولیت بیان کرد: ۶۰ نفر از جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند که برای این منظور بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
رئیس اداره بهزیستی مشگینشهر درباره تأمین مسکن مددجویان نیز گفت: در سال جاری ۹۰ پرونده مسکن در دست اقدام قرار دارد و با تخصیص اعتبارات جدید، روند اجرای این طرحها سرعت خواهد گرفت.
فتحاللهی ارائه خدمات تخصصی مشاوره ژنتیک را از دیگر برنامههای مهم این نهاد برشمرد و افزود: طی سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات مشاوره ژنتیک بهزیستی بهرهمند شدهاند.
وی همچنین از پذیرش ۹۸۳ نفر در مراکز ترک اعتیاد شهرستان خبر داد و با تأکید بر اهمیت درمان و بازتوانی معتادان خاطرنشان کرد: کمپهای ترک اعتیاد نباید با نگاه منفی دیده شوند، بلکه ویترین خدمات اجتماعی و نماد تلاش برای بازگشت افراد به زندگی سالم هستند.
رئیس اداره بهزیستی مشگینشهر با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی تنها یک فرد را درگیر نمیکند، تصریح کرد: زمانی که یک فرد دچار آسیب اجتماعی میشود، خانواده او نیز با مشکلات متعدد مواجه خواهد شد و در این مسیر همراهی خیران، کارآفرینان و مشارکت مردم نقش مهمی در بازگشت افراد به جامعه دارد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از خدمات بهزیستی بدون هیاهوی رسانهای ارائه میشود، گفت: خدمات بهزیستی خدماتی خاموش اما اثرگذار است که بخش مهمی از جامعه از آن بهرهمند میشوند.
فتحاللهی در پایان از پیشرفت پروژه ساختمان شهید فیاضوند خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این ساختمان تاکنون به ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و برای اجرای آن تاکنون ۲۳ میلیارد تومان هزینه شده است.
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