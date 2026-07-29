به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بازگیر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی کشور باید از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود استفاده شود، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، جلوگیری از موازی‌کاری و بهره‌گیری هدفمند از توان استان‌ها در حوزه آموزش، مشارکت‌های مردمی و فرهنگ‌سازی است.

وی افزود: بر همین اساس، از دو تا سه سال گذشته به ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها مأموریت داده شد تا هر استان با توجه به ظرفیت‌های بومی خود، مسئولیت یک موضوع تخصصی در حوزه آموزش و مشارکت‌های مردمی را بر عهده بگیرد و ضمن شناسایی مخاطبان، نیازسنجی، تولید محتوا و تدوین شیوه‌های آموزشی، الگوهای قابل استفاده برای سایر استان‌ها را طراحی کند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در این تقسیم کار، موضوع «دانش سنتی و محیط‌زیست» به استان چهارمحال و بختیاری واگذار شد. همچنین موضوعاتی مانند «عشایر و محیط‌زیست» در لرستان، «اسلام و محیط‌زیست» در قم، «گردشگری و محیط‌زیست» در گیلان و «معدن و محیط‌زیست» در کرمان دنبال می‌شود.

بازگیر با تقدیر از عملکرد اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: این استان از پیشگامان اجرای طرح‌های پرچمداری در حوزه محیط‌زیست است و در زمینه شناسایی، ثبت و مستندسازی دانش سنتی اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

وی بیان کرد: علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، پژوهش‌های تطبیقی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان، با مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد، دامداران، عشایر، بهره‌برداران و محیط‌بانان، بخش قابل توجهی از دانش سنتی مرتبط با مدیریت آب، خاک، تغییر اقلیم و حفاظت از محیط‌زیست شناسایی و مستندسازی شده است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه دانش سنتی بخشی از میراث ناملموس فرهنگی و هویت تمدنی ایران است، افزود: این دانش حاصل تجربه نسل‌های مختلف در بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی است و می‌تواند در کنار یافته‌های علمی و فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری و پایداری محیط‌زیست کشور ایفا کند.

بازگیر از استقرار دبیرخانه ملی دانش سنتی محیط‌زیست در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: الگوی موفق این استان در جمع‌آوری و ثبت دانش سنتی، در سایر استان‌های کشور نیز اجرا خواهد شد تا در نهایت اطلس ملی دانش سنتی محیط‌زیست ایران تدوین شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته در حوزه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مرتبط با دانش سنتی با محوریت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و همراهی دفتر مشارکت‌های مردمی انجام شده و حمایت‌های لازم برای پیشبرد این طرح‌ها نیز صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه، «سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط‌زیست» را مهم‌ترین چارچوب توسعه مشارکت‌های مردمی و فرهنگ‌سازی در این حوزه دانست و خواستار تشکیل کارگروه ارتقای فرهنگ حفاظت محیط‌زیست در استان چهارمحال و بختیاری شد.

بازگیر تصریح کرد: این کارگروه بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده و با ریاست معاون سیاسی استاندار و مشارکت دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست ایفا کند.

وی در پایان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی تأکید کرد: حفاظت از محیط‌زیست وظیفه همگانی است و تحقق این هدف، بیش از هر چیز نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش آگاهی‌های اجتماعی و مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم در صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور است.