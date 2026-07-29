پلمب ۲ واحد صنفی متخلف در چاراویماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس نظارت بر اماکن در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در همین راستا بیش از۲۰ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که در جریان این طرح تعداد ۲ واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن ساعت تعطیلی و عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ و برای ۱۵ واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمپ و تذکر لسانی صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق؛ با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.