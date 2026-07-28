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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

پلمب ۲۷ واحد صنفی متخلف در مرند

پلمب ۲۷ واحد صنفی متخلف در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از پلمب ۲۷ واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و کار و عدم رعایت مقررات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، در تشریح این خبر، گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در همین راستا بیش از ۱۸۸ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که در جریان این طرح ۲۷ واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه ‌کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ و برای ۷۴ واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمپ و تذکر لسانی صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در پایان خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای کارآمدی صنوف، اجرای طرح های مشابه بصورت نوبه ای و فصلی در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت اطلاع از هر گونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6901680

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