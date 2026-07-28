پلمب ۲۷ واحد صنفی متخلف در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، در تشریح این خبر، گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در همین راستا بیش از ۱۸۸ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که در جریان این طرح ۲۷ واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه ‌کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات پلمپ و برای ۷۴ واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمپ و تذکر لسانی صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در پایان خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای کارآمدی صنوف، اجرای طرح های مشابه بصورت نوبه ای و فصلی در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت اطلاع از هر گونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.