آغاز طرح ابتکاری کشت تناوبی در اراضی آیش همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله شهبازی با تشریح آخرین وضعیت تولید گیاهان دارویی در استان همدان اظهار کرد: یکی از مزیت‌های نسبی و اقتصادی کشت گیاهان دارویی، بازدهی مطلوب آن در اراضی خُرد و مقیاس کوچک است؛ این حوزه به دلیل ماهیت کارپذیر بودن، برخلاف کشاورزی صنعتی که نیاز به نیروی کار را کاهش می‌دهد، نقش بازدارنده‌ای در مهاجرت روستاییان به شهرها داشته و به پایداری اشتغال در جوامع محلی کمک شایانی می‌کند.

وی با اشاره به اجرای یک طرح ابتکاری و عملیاتی در ۲ سال اخیر در استان تصریح کرد: در این الگوی نوین، گیاهانی نظیر خاکشیر، زیره و سیاه‌دانه در تناوب با کشت‌های دیم مانند گندم قرار گرفته‌اند؛ به طوری که به جای رها کردن زمین به صورت آیش و خالی در سال‌های بدون کشت، از این فرصت برای پرورش گیاهان کم‌آب‌بر استفاده می‌شود که این اقدام در بسیاری از مناطق استان با نتایج موفق و نویدبخشی همراه بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تنوع پوشش گیاهی منطقه اشاره کرد و افزود: استان همدان با دارا بودن یک هزار و ۵۰۰ گونه گیاهی و بیش از ۳۱۵ گونه دارویی خودرو نظیر آویشن، بابونه، گاوزبان، ریواس، کنگر، بومادران و مریم‌گلی از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در کشور برخوردار است و در کنار آن محصولاتی چون سیر، رازیانه، گشنیز و سیاه‌دانه نیز به صورت انبوه در اراضی کشاورزی استان تولید می‌شوند.

شهبازی در پایان با تاکید بر لزوم ورود همه‌جانبه دستگاه‌های متولی و سرمایه‌گذاران برای تکمیل زنجیره فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات شاخصی همچون رازیانه و زعفران خاطرنشان کرد: تا زمانی که صنایع تبدیلی، فرآوری ثانویه و بسته‌بندی در کنار تولید مزارع توسعه نیابد، ارزش افزوده واقعی و بهره اقتصادی کامل این بخش نصیب کشاورزان و اقتصاد استان نخواهد شد.