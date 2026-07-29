«فول مون» روی میز تدوین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان فیلمبرداری مستند «فول مون» فرایند تدوین این اثر آغاز شد.
این مستند داستانی که با ترکیب مستند، اتوفیکشن و سینمای جستار تلاش میکند تا مرز میان واقعیت و اجرا را محو کند، روایتی از سفری جادهای و درونی میان ۲ انسان سرگردان است که در امتداد جادهها، بیابانها و سواحل جنوب، میان عشق، فقدان، حافظه و فروپاشیِ جهان معاصر حرکت میکنند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: ««فول مون» تجربهی زیسته نسلی خسته و معلق است که از خلال گفتوگوها، نریشنهای فلسفی و تصاویر طبیعت تلاش میکند تا پرترهای شاعرانه از ناتمامبودن، میل به فرار و جستوجوی نور در دل تاریکی را به نمایش بگذارد. سفری بهسوی «ماه کامل»، همچون رؤیایی برای رسیدن به چیزی کامل در جهانی ناتمام.»
بتی علیزاده، اطهر نگهبانی، محمدحسین رضایی، نیما صفری، سپیده شریفان ، صدرا صباحی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
یاسمن اسمعیلزادگان پیش از این کارگردانی فیلم کوتاه «باغ بهشت»، انیمیشن «روح شهر»، مستند «آنسوی مرداب» را نیز برعهده داشته است.
از دیگر عوامل فیلم «فول مون» میتوان به نویسنده و کارگردان: یاسمن اسمعیلزادگان، مدیر فیلمبرداری: صدرا صباحی، تدوین: یاسمن اسمعیلزادگان، عکس: اردلان آشناگر، برنامهریز: یوسف محمودی، صدا: فاطیما استاد عبدالحمید، رضا مهدیار، مشاور کارگردان: قاسم روشنایی، دستیاران تصویر: علیرضا حامدیفر، طاها خیری نسب، محمدعلی براهویی، دستیاران کارگردانی: رضا سیدآبادی، امیراحمد سراج، حمیدرضا کتول، روابط عمومی و تبلیغات: احد خالقی، مدیر تولید: احسان خیرمند، موسیقی: مرتضی یادگاری، انتخاب قطعات موسیقی: یاسمن اسمعیلزادگان، طراح پوستر: فاطیما استادعبدالحمید، پخش بینالملل: موسسه فرهنگی هنری نوئما اشاره کرد.
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