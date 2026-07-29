بیانیه های النجباء و سرایا اولیاء الدم عراق علیه آمریکا و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء، جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق در بیانیهای شبیخون آمریکایی-سعودی به عمق خاک عراق علیه نیروهای حشدالشعبی را محکوم و تأکید کرد که در این بزنگاه تاریخی خطرناک، دولت و نهادهای رسمی عراق باید پاسخگوی این مطالبات غیرقابل چشمپوشی باشند؛
نخست،اخراج اشغالگران و ریشهکنی عوامل وابسته
تداوم فعالیت پایگاهها و مراکز وابسته به اشغالگران آمریکایی در خاک عراق، به تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشور تبدیل شده است.
دوم، قطع هرگونه همکاری با آلسعود
این رژیم جنایتکار ثابت کرده که سرِ افعی و پشتیبان تروریسم علیه ملت عراق است.
سوم، خروج بغداد از انفعال
از دولت عراق میخواهیم فوراً سکوت خود را بشکند و به صدور بیانیههای محکومیت و ابراز انزجار بسنده نکند؛ زیرا چنین مواضعی، متجاوز را به ادامه تجاوز و گستاخی بیشتر تشویق میکند.
چهارم، تجهیز فوری عراق به پدافند هوایی
خواستار تأمین فوری و مؤثر سامانههای پیشرفته پدافند هوایی، حفاظت از حاکمیت و حریم هوایی کشور، همچنین محاکمه تمامی کسانی هستیم که موجب شدند آسمان میهن در برابر جنایتکاران بیدفاع بماند.
پنجم،انتقام گیری
جنبش النجباء هرگز اجازه نخواهد داد ستمگران آمریکایی و سعودی به خاک عراق تعرض کنند، بدون آنکه بهایی سنگین از منافع و امنیت خود بپردازند.
سرایا اولیاء الدم: دولت روابط با ریاض را قطع کند
از سوی دیگر گروه «سرایا اولیاء الدم» با صدور بیانیهای ضمن درخواست برای بازنگری در توافقهای اخیر بغداد و واشنگتن، از دولت عراق خواست سفر برنامهریزیشده نخستوزیر این کشور به عربستان را لغو کرده و در واکنش به تحولات اخیر، روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ریاض را قطع کند.
«ابومهدی الجعفری»، سخنگوی نظامی مقاومت اسلامی «سرایا أولیاء الدم» اعلام کرد: عراق، آنگاه که پای حاکمیت و عزت ملی در میان باشد، با منطقِ معاملات تجاری یا منافع اقتصادی اداره نمیشود؛ چرا که حاکمیت عراق و خونِ فرزندانش، موضوعِ مذاکره یا معامله نیست و فراتر از تمامی ملاحظاتِ دیگر قرار دارد.
الجعفری افزود: از دولت عراق میخواهیم که در همهٔ توافقنامهها و قراردادهایی که اخیراً با آمریکا منعقد شده است، بازنگری کند و سفر برنامهریزیشده به حجاز را لغو نماید.وی گفت: ما در مقاومت اسلامی سرایا اولیاء الدم همچنان در انتظار موضعی رسمی دولت عراق هستیم که همسطح و همتراز با ابعادِ این رویداد باشد و وفاداری به جانفشانیهای شهدا را بازتاب دهد.
سخنگوی نظامی سرایا اولیاء الدم در ادامه خواهان اخراج فوری سفیر سعودی از عراق و قطع مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی با عربستان شد.
الجعفری در پایان تاکید کرد که اگر دولت در انجام وظیفه و مسئولیت خود کوتاهی کند، مردم غیور عراق باید مطالبه انحصار سلاح دولت به دست مقاومت را مطرح کنند.
نظر شما