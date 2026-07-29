به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت مدیریت علمی منابع آب، اظهار کرد: در استان زنجان سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در بخشهای مختلف مصرف میشود که ضروری است با برنامهریزی دقیق، بخشی از این مصرف مدیریت شده و منابع آبی برای حفظ تعادل و پایداری دشتهای استان مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را به خود اختصاص داده است، افزود: مدیریت این بخش بدون برخورداری از اطلاعات دقیق، دادههای مکانی بهروز و پایش مستمر اراضی امکانپذیر نیست و باید از ظرفیت فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری و کاهش مصرف آب استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان، تصریح کرد: مدیریت صحیح الگوی کشت، کنترل میزان مصرف آب و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری و پایش، میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری منابع آبی داشته باشد.
بیاتمنش ادامه داد: تهیه نقشههای دقیق از اراضی کشاورزی و پایش مستمر این اراضی از ابتدای فصل کشت تا پایان دوره برداشت، امکان کنترل اجرای الگوی کشت، نظارت بر میزان مصرف آب و تصمیمگیری دقیقتر در مدیریت منابع آب را فراهم میکند.
وی با تأکید بر نقش زیرساختهای اطلاعات مکانی در توسعه پایدار، گفت: یکی از الزامات اساسی توسعه کشورها، برخورداری از نقشههای دقیق و دادههای مکانی بهروز است و سازمان نقشهبرداری کشور با هدایت و راهبری تخصصی خود، نقش مهمی در ایجاد این زیرساختها برای تصمیمسازی و برنامهریزیهای مدیریتی ایفا میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با درخواست همکاری سازمان نقشهبرداری کشور در توسعه سامانههای اطلاعات مکانی استان، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای این سازمان برای ایجاد سامانههای جامع اطلاعات مکانی و پایش دقیق اراضی کشاورزی، میتواند مسیر تصمیمگیری در حوزه کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از منابع آب را تسهیل و اثربخشتر کند.
وی با اشاره به شرایط دشت زنجان نیز گفت: احیای منابع آب زیرزمینی و بازگرداندن تعادل به سفرههای آب، نیازمند اجرای برنامهای جامع، هدفمند و بلندمدت است و تحقق این هدف بدون مدیریت مصرف آب امکانپذیر نخواهد بود.
بیاتمنش تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج پایدار در حوزه مدیریت منابع آب، باید حداقل یک برنامه ۱۰ ساله با مشارکت دستگاههای اجرایی، بخش کشاورزی و نهادهای تخصصی تدوین و اجرا شود تا روند افت منابع آب زیرزمینی متوقف و زمینه احیای دشتهای استان فراهم شود.
وی با بیان اینکه کشور برای عبور از بحران آب راهی جز حرکت به سمت مدیریت علمی منابع، استفاده از فناوریهای نوین و بازنگری در شیوههای مصرف ندارد، افزود: بهرهگیری از تجربیات گذشته، تکمیل برنامههای نیمهتمام و استفاده از ظرفیت دادههای مکانی و سامانههای هوشمند، میتواند نقش تعیینکنندهای در مدیریت پایدار منابع آب و تأمین امنیت آبی استان و کشور داشته باشد.
نظر شما