«ماه پنهان» تماشایی شد؛ «زنده شور» از فیلم سروش صحت جلو زد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۷ مرداد فیلم سینمایی «ماه پنهان» اکران خود را در سینماها آغاز کرد. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۰۹:۳۰ چهارشنبه ۷ مرداد در ۱۷ هزار و ۵۲۷ سانس، ۴۴۳ هزار و ۸۶۵ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۶۰ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۲۰ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

«زنده شور» صدرنشین جدول فروش شد

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۲۰۰ هزار و ۳۱۹ بلیت به فروش ۲۷ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است … . بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۶۰ هزار و ۱۳۲ بلیت به فروش ۲۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۳۱ هزار و ۲۹۸ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومانی دست یافت.

فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۸ هزار و ۴۶۸ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۴۳ میلیونی رسید. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.

در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأمل‌برانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگی‌های شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌های کوچک و بزرگ، سرنوشت آدم‌ها را به هم پیوند می‌زند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلان‌شهر تهران و چالش‌های زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه می‌کند. این اثر با تمرکز بر دغدغه‌های اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت می‌کند.

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۸ هزار و ۵۴۴ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده‌است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد … .»

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۸ هزار و ۸۳۸ بلیت به فروش یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۸ هزار و ۹۵۲ بلیت توانست یک میلیارد تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۶ هزار و ۸۶۶ بلیت به فروش ۸۴۹ میلیون تومانی رسید در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادر بزرگ ...» جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۶ هزار و ۶۰۱ بلیت به فروش ۶۸۸ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۳ هزار و ۱۷۹ بلیت فروخت و به فروش ۳۳۸ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری با فروش ۳۲۹ بلیت به فروش ۲۶ میلیون تومان دست یافت. انیمیشن «شمشیر و اندوه» که یک اثر ۹۲ دقیقه‌ای است از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز می‌شود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا می‌شود به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۲۳۹ بلیت، ۱۸ میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۲۱ بلیت فروخت و به فروش ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش ۱۵ بلیت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی‌تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

فیلم سینمایی «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیه‌ کنندگی ایرج محمدی با فروش ۲ بلیت به فروش ۲۳۱ هزار تومانی رسید. لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی‌ پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، به همراه هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌ اند.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۰۹ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان

«آنتیک»: ۵۸ میلیارد و ۲۱ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۵۲ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان

«زنده شور»: ۴۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان

«استخر»: ۴۱ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان

«خواب نما»: ۳ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان

«لباس شخصی»: یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان

«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۶۹۱ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۱۹۷ میلیون تومان