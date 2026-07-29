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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

پوشش درمانی ۶۰ هزار مددجوی کمیته امداد در اردوهای جهادی البرز

پوشش درمانی ۶۰ هزار مددجوی کمیته امداد در اردوهای جهادی البرز

کرج _ مدیرکل کمیته امداد البرز اعلام کرد: ۶۶ اردوی جهادی سلامت با ارزش ریالی بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال در استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان البرز از بهره‌مندی بیش از ۶۰ هزار نفر از خدمات اردوهای جهادی سلامت در این استان خبر داد و با اعلام برگزاری ۶۶ اردوی جهادی سلامت و درمان در سال ۱۴۰۴، تأکید کرد: این اردوها با هدف گسترش عدالت درمانی و ارائه خدمات رایگان به خانواده‌های نیازمند و ساکنان مناطق کم‌برخوردار اجرا شده است.

وی مجموع ارزش ریالی مشارکت صورت‌گرفته در این اردوها را بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: خدمات ارائه‌شده شامل ویزیت عمومی و تخصصی، دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، مشاوره روانشناسی، غربالگری و آموزش‌های بهداشتی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز نیکوکاری و گروه‌های مردمی را از رویکردهای اصلی این نهاد در حوزه سلامت برشمرد و از همراهی پزشکان، خیران و دستگاه‌های همکار در اجرای این طرح قدردانی کرد.

کد مطلب 6902796

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