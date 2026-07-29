واریز یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف ملاشاهی جوان از اجرایی شدن تصمیم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واریز مستقیم یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب بهره‌برداران استان خبر داد و گفت: با آغاز رسمی این طرح از روز شنبه، سوم مردادماه، نخستین مرحله این یارانه‌ها به حساب واجدان شرایط واریز شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و تشویق کشاورزان به مصرف بهینه کودهای پایه (فسفاته و پتاسه)، فرآیند پرداخت مستقیم یارانه به انتهای زنجیره توزیع منتقل شده است تا حمایت‌ها بدون واسطه به دست تولیدکننده واقعی برسد.

وی با اشاره به نخستین آمارهای واریزی این طرح در استان افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، از زمان آغاز طرح در روز شنبه (سوم مردادماه) تاکنون، رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال یارانه نقدی تامین کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان واجد شرایط در سیستان و بلوچستان واریز شده است.

ملاشاهی جوان تصریح کرد: تمامی کشاورزانی که از تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز خود را در چارچوب ضوابط ابلاغی و از طریق شبکه رسمی کارگزاری‌های مجاز تهیه کرده‌اند، مشمول این طرح حمایتی می‌شوند.

وی با تاکید بر اهمیت این اقدام در تقویت امنیت غذایی و بهبود حاصلخیزی خاک‌های زراعی استان، تصریح کرد: واریز این یارانه‌ها به صورت تدریجی و پس از ثبت و تطبیق اطلاعات در سامانه‌های پایش نهاده‌های کشاورزی انجام می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سیستان و بلوچستان به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان تاکید کرد: آن دسته از کشاورزانی که تاکنون نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات بانکی خود اقدام نکرده‌اند، ضروری است در اسرع وقت با مراجعه به کارگزاری‌های توزیع نهاده‌های کشاورزی در شهرستان‌های محل سکونت خود، شماره شبای کارت بانک کشاورزی خود را ارائه داده و از صحت اطلاعات ثبت‌شده اطمینان حاصل کنند تا در مراحل بعدی واریز با مشکل مواجه نشوند.

ملاشاهی جوان در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست با هدف افزایش شفافیت در توزیع یارانه ها و دسترسی مستقیم کشاورزان به حمایت های دولتی اجرا شده و پرداخت به سایر واجدین شرایط نیز بر اساس اولویت بندی و ثبت اطلاعات در سامانه، در روزهای آتی استمرار خواهد داشت.