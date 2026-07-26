به گزارش خبرنگار مهر، نادر نقیلی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مردادماه امسال و در صورت تکمیل اطلاعات بهرهبرداران در سامانههای مربوط و درج شماره شبای بانک کشاورزی، یارانه خرید کودهای پتاسه و فسفاته بهصورت مستقیم به حساب کشاورزان مشمول واریز میشود.
وی افزود: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای دولت برای هدفمندسازی یارانههای بخش کشاورزی، افزایش شفافیت در پرداخت حمایتها و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادههای اساسی انجام میشود و از این پس یارانه خرید کودهای پتاسه و فسفاته بدون واسطه به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به آزادسازی قیمت کودهای پتاسه و فسفاته از هفتم اردیبهشتماه، گفت: تمامی کشاورزانی که از این تاریخ نسبت به خرید کود از شبکه رسمی توزیع اقدام کردهاند، مشمول دریافت یارانه خواهند بود و مبالغ مربوط بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانهها به حساب معرفیشده آنان نزد بانک کشاورزی واریز میشود.
نقیلی با بیان اینکه نخستین مرحله پرداخت یارانه از سوم مردادماه آغاز شده است، ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تمامی اعتبارات ابلاغی طی روزهای آینده به حساب کشاورزان مشمول واریز خواهد شد و این روند بهصورت مستمر ادامه مییابد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل اطلاعات و ثبت شماره شبای بانک کشاورزی، مبالغ مربوط به خریدهای ثبتشده ماههای گذشته نیز به حساب بهرهبرداران واریز خواهد شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اجرای این طرح را گامی مهم در افزایش کارآمدی نظام حمایتی بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: حذف واسطهها، افزایش شفافیت در تخصیص یارانه، تسریع در بازگشت منابع حمایتی به کشاورزان و تقویت قدرت خرید آنان از مهمترین مزایای این شیوه جدید پرداخت است.
نقیلی با تأکید بر اهمیت تغذیه متعادل گیاهان اظهار کرد: افزایش عملکرد و تولید محصولات باکیفیت، مستلزم مصرف متوازن کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بر اساس آزمون خاک و توصیههای کارشناسی است؛ رویکردی که علاوه بر افزایش بهرهوری، به حفظ حاصلخیزی خاک و پایداری تولید نیز کمک میکند.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند انگیزه کشاورزان را برای استفاده اصولی از کودهای شیمیایی افزایش داده و با کاهش مصرف نامتوازن کودهای ازته، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، بهبود بهرهوری آب و خاک و تحقق کشاورزی پایدار را فراهم کند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانشرقی از کشاورزان خواست نهادههای مورد نیاز خود را تنها از کارگزاریهای رسمی و مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه کنند تا اطلاعات خرید آنان در سامانه ثبت شده و امکان بهرهمندی از یارانه برایشان فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار حمایت دولت از تأمین نهادههای اساسی، اجرای سیاستهای هوشمند حمایتی و پرداخت مستقیم یارانهها، نقش مؤثری در کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
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