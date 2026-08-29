به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسمعیل‌زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات متناسب با نیازهای روز جامعه اظهار کرد: توسعه فیبرنوری با جدیت در استان در حال پیگیری است و تا دو سال آینده کل استان به زیرساخت فیبرنوری مجهز خواهد شد.

وی با اشاره به جهش آذربایجان‌غربی در توسعه فیبرنوری تصریح کرد: سال گذشته استان از نظر توسعه این زیرساخت در رتبه‌های ۲۷ و ۲۸ کشور قرار داشت، اما با انجام ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از دهه فجر سال گذشته تاکنون، روند توسعه شتاب گرفت و اکنون آذربایجان‌غربی در جمع پنج استان پیشرو کشور در این حوزه قرار گرفته است.

اسمعیل زاده همچنین از تبدیل هفت مرکز مخابراتی در ارومیه از شبکه مسی به فیبرنوری خبر داد و گفت: مراکزی از جمله فجر، رودکی و ایثار در این طرح قرار دارند و با توجه به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصدی این مراکز، پیش‌بینی می‌شود فرآیند تبدیل آنها به شبکه فیبرنوری تا پایان سال به سرانجام برسد.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به یکی از مشکلات قدیمی شبکه مخابراتی استان یعنی سرقت کابل‌های مسی و گلایه‌های شهروندان از قطعی خطوط، گفت: شهروندانی که با مشکل قطع ارتباط یا سرقت کابل مواجه می‌شوند، موضوع را به مراکز مخابراتی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

وی یکی از مزیت‌های مهم توسعه فیبرنوری را کاهش زمینه سرقت و جلوگیری از تضییع اموال عمومی دانست و افزود: فیبرنوری برخلاف کابل مسی ارزش قابل توجهی برای فروش در بازار ضایعات ندارد و توسعه این شبکه می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

اسمعیل‌زاده در خصوص باقی ماندن آثار حفاری و جای‌گذاری کابل فیبرنوری در سطح معابر نیز اظهار کرد: مخابرات با همکاری شهرداری، ترمیم بخش‌ هایی از آسفالت معابر که در جریان اجرای پروژه فیبرنوری دچار آسیب شده‌اند را در دستور کار قرار داده است.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی را از محورهای اصلی فعالیت مخابرات استان عنوان کرد و گفت: توسعه شبکه فیبرنوری، زیربنای بسیاری از خدمات نوین ارتباطی و فناوری‌های آینده است و به همین دلیل این موضوع در اولویت برنامه‌های مخابرات قرار دارد.