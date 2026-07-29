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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

دریادار سیاری: بدون اجازه ایران هیچ تحرکی در تنگه هرمز انجام نمی‌شود

دریادار سیاری: بدون اجازه ایران هیچ تحرکی در تنگه هرمز انجام نمی‌شود

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش از وضعیت خوبی برخوردار است و فرزندان این مرز و بوم، شرق تنگه هرمز، شمال اقیانوس هند و دریای عمان را تحت کنترل کامل دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به توانمندی‌های نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: الحمدلله نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از وضعیت خوبی برخوردار است و فرزندان این مرز و بوم، شرق تنگه هرمز، شمال اقیانوس هند و دریای عمان را تحت کنترل کامل دارند.

دریادار سیاری با بیان اینکه کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صلابت در منطقه غرب آسیا حضور دارند، تصریح کرد: فرزندان ما محکم ایستاده‌اند و بدون مجوز آن‌ها هیچ تحرکی در این آب‌های راهبردی صورت نمی‌گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به وضعیت امنیت مرزهای کشور، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امنیت در تمامی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور، خوب و پایدار است.

وی درباره نقش اندیشه‌های شهید امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) در اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: هر آنچه امروز از اقتدار و توانمندی در اختیار داریم، به برکت تدابیر و رهنمودهای آن امام شهید و والامقام است.

کد مطلب 6902872
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
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      تشکر ارتش

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