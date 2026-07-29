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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه درباره تنگه هرمز

بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه درباره تنگه هرمز

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه در بیانیه‌ای بر خلاف قوانین بین‌المللی ادعا کرد: تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام امروز چهارشنبه با انتشار پیامی بدون توجه به قوانین بین المللیو حق مسلم ایران در خصوص تنگه راهبردی هرمز مدعی شد: تنگه هرمز یک آبراه بین‌ المللی است.

بیانیه این نهاد تروریستی بی اشاره به تأمین کامل امنیت این تنگه از سوی نهادهای مرتبط در ایران پیش از تجاوز آمریکا و ناامن کردن منطقه، مدعی شد: سپاه پاسداران اختیاری برای تعیین مسیرهای خاص کشتیرانی در آن را ندارد. کشتی‌ های تجاری همچنان با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور می‌ کنند.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا ادعا کرد: از اوایل ماه مه تاکنون، حدود هزار کشتی و ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام با حمایت سنتکام از این آبراه عبور کرده‌اند!

کد مطلب 6903233

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    نظرات

    • DE ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      شما کثافت های امریکایی در تنگه هرمز چیکاره اید؟ ناو های هواپیما براین متجاوزین رو لطفا بزنید به قعر اقیانوس بفرستید که بهترین قبرستان برای شما یانکی هاس صبر کنید تا دریای عمان قبرستان کشتی های متجاوزتون برای ابد بشه.

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