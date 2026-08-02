برداشت سالانه ۲۴ هزار تن انواع گیاه دارویی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح یکشنبه با تشریح جایگاه ویژه و ظرفیت‌های بی‌نظیر استان همدان در سبد تولید گیاهان دارویی کشور اظهار کرد: استان همدان به واسطه شرایط اقلیمی و اقلیم‌های خرد متنوع، از پتانسیل بالایی در حوزه کشت و تولید گیاهان دارویی برخوردار است و جایگاهی راهبردی در این عرصه دارد.

وی با ارائه آماری از وضعیت زیر کشت این محصولات تصریح کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان همدان به حدود ۱۱ هزار هکتار رسیده است که از این میزان سطح زیر کشت، سالانه بیش از ۲۴ هزار تن انواع محصولات دارویی و معطر برداشت و روانه بازارهای مصرف می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: با تلاش کشاورزان و ارتقای دانش فنی مزارع، استان همدان در حال حاضر در زمینه تولید برخی از ارقام کلیدی گیاهان دارویی و همچنین فرآوری داروهای جدید، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

وی در تشریح برنامه‌های پیش‌روی این سازمان بیان کرد: همزمان با روز بزرگداشت همدان در هفته اول شهریورماه، گروه تخصصی و نخبگانی «پیشرانان توسعه گیاهان دارویی کشور» به مدت چهار روز در استان همدان مستقر خواهند شد.

خانجانی افشار هدف از این استقرار را توسعه علمی این صنعت خواند و افزود: این گروه با هدف ظرفیت‌سنجی دقیق اراضی و شرایط اقلیمی در شهرستان‌های مختلف استان، اقدام به برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی خواهند کرد تا با بهره‌گیری از دانش روز اساتید و نخبگان این حوزه برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت بومی هر منطقه تدوین و عملیاتی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به تقارن برنامه‌های علمی و مناسبت‌های فرهنگی یادآور شد: با توجه به پیوند عمیق نام حکیم بوعلی‌سینا با دانش طب سنتی و گیاهان دارویی، در هفته همدان برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت معرفی داروهای گیاهی و سنت‌های اصیل درمانی استان در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های محوری ما در این مناسبت بازدید نخبگان و عموم مردم از باغ گیاهان دارویی استان است؛ این باغ پژوهشی-کاربردی که از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده هم‌اکنون وظیفه حفظ و نگهداری حدود ۲۰۰ گونه مهم و بومی گیاهی را بر عهده دارد و به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند ژنتیکی منطقه محسوب می‌شود.

خانجانی افشار به راهبرد کلان استان در ایجاد زنجیره ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف کلیدی و استراتژیک ما در جهاد کشاورزی، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای گیاهان دارویی است.

وی در این راستا از طرح توسعه منطقه‌ای خبر داد و تصریح کرد: به منظور هم‌افزایی و شتاب‌بخشی به توسعه این بخش، برنامه‌ای برای ایجاد یک محور همکاری مشترک و سه‌جانبه میان استان‌های همدان، کردستان و کرمانشاه با محوریت و مرکزیت استان همدان در دست تدوین است، این طرح با تمرکز بر فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اقدامات اجرایی مشترک، موجبات جهش تولید و ارتقای جایگاه صادراتی گیاهان دارویی در غرب کشور را فراهم خواهد آورد.