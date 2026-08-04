مهدی موحدی‌بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جنگی و سیاست‌های حمایتی این سازمان از واحدهای اقتصادی اظهار کرد: در شرایط جنگی قرار داشتیم و سیاست سازمان نیز بر این مبنا بود که هر سال، حمایت‌ها و مساعدت‌هایی از واحدهای اقتصادی صورت گیرد. امسال نیز این سیاست با توجه به شرایط موجود دنبال شده است.

وی افزود: طبیعتاً در دوران جنگ با نوعی دوگانگی مواجه هستیم. از یک سو، شرایط جنگی اقتضا می‌کند که به‌منظور حمایت از حوزه تولید، مالیات کمتری از فعالان این بخش وصول شود و از سوی دیگر، دولت با مشکلات ساختاری در تأمین منابع درآمدی بودجه مواجه است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: طی سال‌های گذشته، در حداکثر ظرفیت ممکن، حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد از بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شده است. بنابراین، هر میزان که درآمدهای مالیاتی کاهش یابد، ممکن است از سوی دیگر، آسیب‌ها و تبعات بیشتری متوجه اقتصاد، عرضه اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی شود.

موحدی‌بکنظر تصریح کرد: با وجود این، سازمان امور مالیاتی تا حد امکان تلاش کرده است شرایطی را فراهم کند که ضمن رعایت اصول و ضوابط مالیاتی، کمترین فشار ممکن به بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.

رشد ۲۵ درصدی مالیات شرکت‌ها در برابر افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای مالیاتی

وی با اشاره به آمار سه‌ماهه ابتدایی سال گفت: اگر آمار این دوره را بررسی کنیم، هرچند مجموع درآمدهای مالیاتی نسبت به سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است، اما میزان افزایش مالیات در حوزه فعالان اقتصادی، اشخاص حقوقی و شرکت‌ها حدود ۲۵ درصد بوده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: رشد ۲۵ درصدی مالیات در حوزه فعالان اقتصادی، در شرایطی که مجموع درآمدهای مالیاتی در سه‌ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است، نشان می‌دهد تمرکز سازمان بر وصول مالیات از فعالان اقتصادی کاهش یافته است.

رشد مالیات بخش تولید کمتر از نرخ تورم

وی ادامه داد: طبیعتاً برای مقایسه این ارقام با میزان تورم، باید نرخ تورم را نیز مورد توجه قرار داد. حداقل حدود ۵۰ درصد تورم داشته‌ایم؛ به این معنا که اگر قرار بود میزان وصول مالیات متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، قاعدتاً این امکان وجود داشت که از تولیدکنندگان و سایر افرادی که مشمول پرداخت مالیات هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات بیشتری دریافت شود و شاید در این زمینه نیز اعتراضی مطرح نمی‌شد.

موحدی‌بکنظر افزود: اینکه میزان رشد وصول مالیات از بخش تولید کمتر از نرخ تورم و حتی کمتر از رشد مجموع درآمدهای مالیاتی بوده است، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فشار مالیاتی به سایر حوزه‌ها منتقل شده است.

جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمد از سایر پایه‌ها

وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از این موضوع ناشی از جلوگیری از فرار مالیاتی است و بخشی دیگر نیز به افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود که آثار خود را در مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد. همچنین، مالیات بر دارایی افزایش یافته و سایر ابعاد نیز در افزایش درآمدهای مالیاتی اثرگذار بوده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بنابراین، میزان اثری که بر تولیدکنندگان وارد شده، آن‌گونه که ممکن است تصور شود، قابل توجه نبوده است و داده‌ها نیز نشان می‌دهد فشار مالیاتی واردشده بر تولیدکنندگان در شرایط کنونی، چندان بالا نبوده است.