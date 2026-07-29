به گزارش خبرنگار مهر، مهدی استادیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و مهرماه، ۳۵ پروژه آموزشی شامل ۱۹۶ کلاس درس با زیربنایی بیش از ۳۲ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی، استانی و مشارکت خیران افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس افزود: در کنار این پروژه‌ها، ۲۳ زمین چمن ورزشی نیز برای استفاده دانش‌آموزان آماده بهره‌برداری شده است تا سرانه فضاهای ورزشی مدارس استان افزایش یابد.

ایمن‌سازی مدارس ناایمن

در ادامه این نشست، استاندار مازندران از آغاز عملیات گسترده ایمن‌سازی، بهسازی و شاداب‌سازی مدارس استان خبر داد و گفت: ایمن‌سازی مدارس ناایمن به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت در مازندران در حال اجراست و همزمان طرح رنگ‌آمیزی، نوسازی و زیباسازی حدود هزار و ۸۰۰ مدرسه نیز برای استقبال از سال تحصیلی جدید آغاز شده است.

مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه نگاه تحول‌گرا زمینه‌ساز توسعه در حوزه آموزش است، افزود: علاوه بر این اقدامات، همزمان با هفته دولت ۳۵ کلاس درس جدید نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش اظهار کرد: فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب آموزشی، زمینه‌ساز رشد علمی دانش‌آموزان است و انتظار می‌رود نتایج این اقدامات در پایان سال تحصیلی، در شاخص‌هایی همچون معدل دانش‌آموزان و موفقیت در کنکور نمایان شود.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به آماده‌سازی مدارس برای آغاز مهر، گفت: در قالب طرح شهید عجمیان و پروژه مهر، ۹ کارگروه در ۳۳ شهرستان و منطقه استان، ساماندهی نیروی انسانی، ثبت‌نام دانش‌آموزان و زیباسازی ۶ هزار کلاس درس در هزار و ۸۰۰ مدرسه را دنبال می‌کنند.

فریدون کلبادی‌نژاد با اشاره به برخی کمبودهای موجود در مدارس افزود: در حوزه تجهیزات آموزشی و تأمین سیستم‌های سرمایشی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم که با دستور استاندار، مقرر شد از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی برای رفع این نیازها اعتبار اختصاص یابد.