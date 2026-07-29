آمارهای زیست مجازی کودکان/از سن ورود به اینترنت تا استفاده از فیلترشکن

به گزارش خبرنگار مهر؛ تحول دیجیتال، فضای مجازی را از یک ابزار ارتباطی به بخشی از محیط رشد نسل جدید تبدیل کرده است. کودکان و نوجوانان امروز بخش مهمی از فرایند یادگیری، سرگرمی، تعاملات اجتماعی و حتی شکلگیری هویت خود را در بسترهای دیجیتال تجربه میکنند. در چنین شرایطی، سیاستگذاری برای این حوزه زمانی میتواند اثربخش باشد که بر شناخت دقیق الگوهای واقعی رفتار کاربران خردسال و نوجوان استوار باشد. گزارش «زیست مجازی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» که برای نخستین بار با رویکردی ملی توسط دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و بر پایه پیمایش ۲۴۴۱ نفر از والدین تهیه شده است، از همین منظر اهمیت ویژهای دارد و تصویری کمسابقه از وضعیت حضور کودکان ایرانی در فضای مجازی ارائه میکند.
البته نتایج این پیمایش باید با یک ملاحظه روششناختی مهم تفسیر شود. تمامی دادههای مربوط به رفتار فرزندان بر اساس مشاهده و ادراک والدین گردآوری شده و هیچ پرسشی مستقیماً از کودکان و نوجوانان پرسیده نشده است. از همین روی، یافتههای مرتبط با رفتارهای پنهان، مانند استفاده بدون اطلاع والدین از فیلترشکن یا نوع فعالیت واقعی در فضای مجازی، احتمالاً محافظهکارانهتر از واقعیت هستند.
پایین آمدن سن ورود کودکان به زیست دیجیتال
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، پایین آمدن سن ورود کودکان به زیست دیجیتال است. بیش از نیمی از کودکان زیر پنج سال از تلفن همراه، تبلت یا لپتاپ استفاده میکنند. بخش عمده این گروه از دستگاه والدین بهره میبرند، اما حدود ۹ درصد نیز در همین سن دارای دستگاه شخصی هستند. میانگین سنی کودکانی که از دستگاه شخصی استفاده میکنند حدود ۴.۳ سال برآورد شده است.
الگوی مصرف نیز نشان میدهد استفاده از ابزارهای هوشمند برای بسیاری از این کودکان به رفتاری روزمره تبدیل شده است. میانگین استفاده روزانه حدود ۱.۱ ساعت است و نزدیک به یکسوم کاربران زیر پنج سال روزانه بیش از سه ساعت از دستگاه هوشمند استفاده میکنند. هرچند تنها حدود ۲۳ درصد این گروه سنی هنگام استفاده به اینترنت متصل هستند، اما همین میزان نشان میدهد تجربه آنلاین از سالهای اولیه کودکی آغاز شده است.
این یافته برای سیاستگذاران اهمیت مضاعف دارد، زیرا بسیاری از سیاستهای حمایتی موجود، دوره دبستان را نقطه آغاز مداخلات آموزشی و فرهنگی تلقی میکنند، در حالی که دادههای این پیمایش بیانگر آن است که شکلگیری نخستین عادتهای مصرف رسانهای پیش از ورود کودک به مدرسه اتفاق میافتد.
۸۸ درصد کودکان و نوجوانان از دستگاه هوشمند استفاده می کنند
در گروه سنی شش تا پانزده سال، فضای مجازی دیگر یک پدیده حاشیهای نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره این گروه سنی محسوب میشود. حدود ۸۸ درصد کودکان و نوجوانان از دستگاه هوشمند استفاده میکنند و سهچهارم آنها به اینترنت دسترسی دارند. در این میان، ۳۴ درصد دارای دستگاه شخصی هستند و روند مالکیت ابزارهای هوشمند با افزایش سن به شکل محسوسی رشد میکند، در حالی که اصل دسترسی از حدود ششسالگی تقریباً تثبیت میشود.
میانگین زمان استفاده روزانه این گروه به ۱.۷ ساعت میرسد و نزدیک به ۳۷ درصد این گروه سنی روزانه بین یک تا سه ساعت از دستگاه هوشمند استفاده میکنند. حدود ۱۷ درصد نیز بیش از سه ساعت در روز کاربر دستگاههای هوشمند هستند. همزمان، میانگین سن دریافت نخستین دستگاه شخصی حدود ۹.۸ سال گزارش شده که نشان میدهد پایان دوره دبستان به نقطه اصلی استقلال دیجیتال کودکان تبدیل شده است.
آموزش و سرگرمی، دو محور اصلی زیست دیجیتال
برخلاف برخی تصورهای رایج، بازی تنها کارکرد فضای مجازی برای کودکان نیست. نتایج پیمایش نشان میدهد انجام بازی با ۴۲ درصد همچنان مهمترین فعالیت است، اما مطالعات آموزشی و درسی با حدود ۳۷ درصد فاصله اندکی با آن دارد و محتوای سرگرمکننده نیز حدود ۱۸ درصد را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، میتوان نتیجه گرفت که فضای مجازی برای نسل جدید همزمان کارکرد آموزشی و تفریحی پیدا کرده است.
در حوزه آموزش، سامانه «شاد» همچنان مهمترین بستر رسمی محسوب میشود. بیش از ۶۰ درصد محتوای آموزشی از طریق این سامانه مبادله میشود و حدود ۶۳ درصد کلاسهای آنلاین نیز در همین بستر برگزار میگردند. در عین حال، پیامرسانهای داخلی سهم قابل توجهی در تبادل محتوای آموزشی پیدا کردهاند و سهم پیامرسانهای خارجی در این حوزه بسیار محدود است. میزان رضایت کاربران از سامانه شاد نیز نسبتاً بالا ارزیابی شده و حدود ۸۵ درصد کاربران آن رضایت کامل یا نسبی خود را اعلام کردهاند.
فیلترشکن؛ نشانهای از شکاف میان سیاست و رفتار
یکی از حساسترین بخشهای گزارش به استفاده از فیلترشکن اختصاص دارد. بر اساس یافتههای پیمایش، حدود ۲۳ درصد کاربران اینترنت در گروه سنی شش تا پانزده سال از فیلترشکن استفاده میکنند. نکته مهمتر آن است که بخشی از این استفاده بدون اطلاع یا اجازه والدین صورت میگیرد و میانگین سنی این گروه نیز از سایر کاربران بالاتر است.
این یافته صرفاً یک آمار فنی نیست، بلکه نشانهای از شکلگیری نوعی استقلال رفتاری در فضای مجازی است.
بر همین اساس، گزارش در جمعبندی خود از دو مرحله متمایز در شکلگیری زیست مجازی نوجوانان سخن میگوید که مرحله دوم آن با کاهش نظارت والدین همراه است.
وضعیت والدین: آگاهی، نگرانی و دسترسی محدود به ابزار کنترل
شاید مهمترین کشف این پیمایش به رفتار والدین مربوط باشد. حدود ۸۸ درصد والدین نسبت به مواجهه فرزندان با محتوای نامناسب ابراز نگرانی کردهاند و بیش از نیمی از آنها مسئولیت اصلی حفاظت از کودکان را بر عهده خانواده میدانند. همچنین دو سوم خانوادهها اعلام کردهاند که برای استفاده فرزند از فضای مجازی محدودیت زمانی تعیین میکنند.
با وجود این، تنها حدود ۸ درصد والدین از نرمافزارهای تخصصی کنترل و نظارت بر فعالیت فرزندان استفاده میکنند. گزارش این وضعیت را به عنوان «شکاف میان آگاهی و عمل مؤثر» توصیف میکند. به بیان دیگر، نگرانی والدین بسیار بالاست، اما این نگرانی کمتر به استفاده از ابزارهای عملی مدیریت فضای مجازی منجر شده است.
از سوی دیگر، تحلیلهای همبستگی گزارش نشان میدهد تحصیلات دانشگاهی والدین احتمال استفاده از ابزارهای نظارتی را افزایش میدهد. همچنین وابستگی خود والدین به اینترنت، اثرگذاری قواعد خانوادگی را کاهش میدهد و پایبندی بیشتر خانواده به ارزشهای مذهبی با تأخیر در واگذاری دستگاه هوشمند و اینترنت به فرزندان همراه است. با این حال، پس از ایجاد دسترسی، تفاوت معناداری در شیوه نظارت میان این خانوادهها مشاهده نمیشود.
مسئله اصلی، مدیریت زیست دیجیتال است
اهمیت این افکارسنجی فراتر از ارائه چند شاخص آماری است. دادههای گزارش نشان میدهد جامعه ایران وارد مرحلهای شده که در آن تقریباً همه کودکان از سالهای نخست زندگی با فناوری دیجیتال مواجه میشوند و بخش بزرگی از نوجوانان نیز پیش از پایان دوره ابتدایی به اینترنت و دستگاه شخصی دسترسی پیدا میکنند. در چنین شرایطی، سیاستگذاری صرف بر محدودسازی دسترسی، پاسخگوی واقعیت موجود نخواهد بود.
دادههای این پژوهش نشان میدهد نقطه اصلی مداخله باید بر توانمندسازی خانواده، توسعه ابزارهای نظارت والدینی، ارتقای سواد رسانهای و طراحی خدمات متناسب با مراحل مختلف رشد کودک متمرکز شود. گزارش همچنین دو آستانه سنی مهم را آشکار میکند. نخست، بازه ۹ تا ۱۲ سال که الگوی اصلی زیست مجازی در آن شکل میگیرد و دوم، پس از ۱۳ سالگی که همزمان با افزایش استقلال نوجوان، نظارت والدین به شکل محسوسی کاهش پیدا میکند. این دو مقطع میتوانند مبنای طراحی سیاستهای ملی حمایت از کودکان در فضای مجازی قرار گیرند.
در مجموع، این پیمایش نخستین تصویر ملی و دادهمحور از زیست دیجیتال کودکان و نوجوانان ایرانی را ارائه میکند. ارزش اصلی آن در آشکار ساختن فاصله میان نگرانی خانوادهها و ابزارهای واقعی مدیریت این فضاست. همین شکاف، مهمترین چالش سیاستگذاری آینده در حوزه حکمرانی فضای مجازی کودک و نوجوان خواهد بود.
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