ارائه ۶۰۰ هزار خدمت سلامت به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر، با تشریح عملکرد این ستاد در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: در مجموع تاکنون شاهد ثبت ۶۰۲ هزار و ۷۳۹ مورد خدمت در کل حوزه سلامت بوده ایم. از این میزان، ۵۸ هزار و ۸۴۲ مورد مربوط به خدمات درمانی و پیش بیمارستانی و ۵۴۳ هزار و ۸۹۷ مورد نیز در حوزه آموزش، بهداشت و پیشگیری از بیماری ها بوده است که این ارقام نشان دهنده گستردگی و عمق ارائه خدمات به زائران عزیز است.
وی در ادامه به جزئیات خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در ایام اربعین اشاره کرد و افزود: در مجموع ۲۴ هزار و ۱۷۸ مورد مراجعه ثبت شده است. این مراجعات شامل ۱۹ هزار و ۲۵۴ مورد درمان در محل و ۴ هزار و ۹۲۴ مورد انتقال به مراکز درمانی بوده است.
میعادفر اضافه کرد: همچنین تیم های عملیاتی ما با مدیریت دقیق صحنه به ۴۴۳ مورد ترافیکی، ۲۹۴ مورد انواع مسمومیت، ۴۸۸ مورد بیماری های تنفسی و ۱۸۶ مورد تروماهای غیر ترافیکی رسیدگی کرده اند.
وی در ادامه درباره جزئیات خدمات مراکز درمانی در ایام اربعین توضیح داد و گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۰۴ نفر به این مراکز مراجعه کرده اند که از این تعداد ۱۵ هزار و ۳۳ نفر درمان سرپایی دریافت کرده و هزار و ۷۷۱ نفر بستری شدند.
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین اضافه کرد: همچنین در همین مدت ۶۳ مورد عمل جراحی انجام شده است. همکاران ما در این مراکز درمانی به ۳۵۸ مورد ترومای ترافیکی، ۵۵۰ مورد گرمازدگی، ۶۲۰ مورد موارد تنفسی و ۷۶ مورد انتقال به مراکز تخصصی رسیدگی کردند.
میعادفر با اشاره به خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده به بیماران با علائم گرمازدگی بیان کرد: در مجموع ۹ هزار و ۲۱۳ نفر با علائم گرمازدگی به مراکز ما مراجعه کردند که ۴ هزار و ۹۰۴ نفر تحت درمان سرپایی قرار گرفتند و ۴ هزار و ۱۹۱ نفر سرم تراپی شدند. همچنین ۱۱۸ نفر نیز به مراکز درمانی بالاتر اعزام شدند.
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان اعزامی از کشور عراق به پایانه های مرزی کشور گفت: روند پایش، پذیرش و رسیدگی به بیماران و مصدومان در مرزها با دقت و آمادگی کامل در حال انجام است و تیم های سلامت در تمامی مبادی مورد نظر به صورت مستمر در آماده باش قرار دارند.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش ثبت شده، تاکنون در مرز مهران ۳ نفر مصدوم و بیمار پذیرش شده اند که از این تعداد ۲ نفر بستری شده و یک نفر نیز خدمات درمانی و ترخیص دریافت کرده است.
میعادفر ادامه داد: در مرز شلمچه نیز یک نفر پذیرش شده که این فرد پس از دریافت خدمات درمانی بستری شده است.همچنین در مرز چذابه ۲ نفر پذیرش شده اند که هر ۲ نفر پس از دریافت خدمات لازم ترخیص شده اند.
وی در پایان گفت: مجموعه نیروهای بهداشت و درمان مستقر در مرزها با تمام ظرفیت در حال خدمت رسانی هستند تا زائران اربعین حسینی در صورت بروز مشکل، در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات لازم را دریافت کنند.
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