تجمع فاضلاب در برخی نقاط محمد شهر به دلیل فقدان شبکه جامع فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر حسن‌زاده، شهردار محمدشهر در گفتگو با رادیو البرز، ضمن پذیرش بحرانی بودن وضعیت بهداشتی در برخی نقاط شهر، فقدان شبکه جامع فاضلاب و عدم تخصیص بودجه از سوی وزارت نیرو را مانع اصلی در حل این معضل حیاتی دانست.



بحران بهداشتی در محله‌ها؛ صدای شهروندان

در حاشیه این گفتگو، گزارش‌های مردمی از وضعیت تکان‌دهنده زیرساخت‌های برخی محله‌ها به گوش رسید. یکی از شهروندان ساکن خیابان شهید سلیمانی با ابراز گلایه شدید از تجمع لجن و فاضلاب در معابر، وضعیت بهداشتی منطقه را «بحرانی» توصیف کرد و افزود: «جوب‌ها پر از فاضلاب است و حضور موش‌ها در معابر، تردد خانواده‌ها و کودکان را با ترس و نگرانی همراه کرده است. متأسفانه نیروهای خدماتی تنها به جمع‌آوری آشغال‌های رویی اکتفا می‌کنند و به لجن‌های کف جوب دست نمی‌زنند.»



پاسخ شهردار: تضاد میان رشد شهری و زیرساخت‌های قدیمی



حسن‌زاده، شهردار محمدشهر در پاسخ به این شکایات، ضمن تأیید گزارش‌های میدانی، علت این وضعیت را ساختاری دانست. وی تصریح کرد: «مشکل اساسی محمدشهر، فقدان شبکه جامع فاضلاب شهری است. تضاد میان رشد سریع شهر و احداث مجتمع‌های مسکونی بزرگ (مانند مجتمع‌های ۱۴۰-۱۵۰ واحدی) از یک سو و سطح بالای آب‌های زیرزمینی از سوی دیگر، باعث شده تا سیستم‌های فعلی پاسخگو نباشند و منجر به تجمع فاضلاب در معابر شود.»



شهردار محمدشهر در ادامه افزود: «ما بارها در نشست‌های تخصصی با آبفا رایزنی کرده‌ایم و حتی آمادگی خود را برای کمک مالی اعلام نموده‌ایم، اما متأسفانه سال‌هاست که به دلیل نبود اعتبار و عدم تخصیص بودجه از سوی وزارت نیرو، این پروژه‌های حیاتی به نتیجه نرسیده است.»



وضعیت عملیات عمرانی و اولویت‌های شهری

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های ابنیه و آسفالت معابر، تأکید کرد که در حال حاضر در شرف انتخاب پیمانکار جدید برای آسفالت از طریق سامانه «ستاد ایران» است تا بهره‌وری عملیات عمرانی در فصل جاری افزایش یابد.



وی همچنین در پاسخ به شکایات پراکنده دیگر، اعلام کرد که عملیات زیرسازی در خیابان شهید صالحی در حال اتمام است