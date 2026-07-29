به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، عصر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین دادگستری استان که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، با خیرمقدم به معاون دادستان کل کشور و اعضای هیئت همراه، اظهار کرد: مرز خسروی از دیرباز یکی از مهمترین مرزهای تجاری و زیارتی کشور بوده که قدمتی چند صد ساله دارد، اما ناامنیهای سالهای گذشته در کشور عراق موجب کاهش تردد از این مرز و در نتیجه عقبماندگی بخشی از زیرساختهای آن شد.
وی افزود: خوشبختانه بخش عمده امکانات و زیرساختهایی که امروز در مرز خسروی مشاهده میشود، طی سه تا چهار سال اخیر ایجاد شده و این مهم حاصل تلاش شبانهروزی اعضای ستاد اربعین، استاندار کرمانشاه و همه دستگاههای اجرایی است.
دادستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مرز خسروی برای رسیدن به جایگاه واقعی خود همچنان نیازمند توسعه است، تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم همافزایی و همکاری همه دستگاههای مسئول بوده و دستگاه قضایی نیز خود را موظف میداند در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کند.
کریمی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در ایام اربعین، گفت: بخشنامه ۱۴ بندی دادستانی کل کشور به تمامی دستگاههای مرتبط ابلاغ و روند اجرای آن به صورت مستمر رصد میشود. همچنین در استان نیز دستورالعمل ۲۲ بندی متناسب با شرایط بومی تدوین و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
وی از تشکیل جلسات تخصصی با حضور پلیسهای تخصصی برای کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار خبر داد و افزود: تقویت ایست و بازرسیها، تشدید نظارت انتظامی، رصد تصویری مسیرهای تردد زائران و برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه حقوق عامه از دیگر اقدامات انجام شده برای تأمین امنیت زائران اربعین است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین از راهاندازی مراکز فوریتهای قضایی در دادسراهای مسیر تردد زائران و استقرار مستمر قضات در پایانه مرزی خسروی خبر داد و گفت: تلاش ما این است که مسائل قضایی احتمالی زائران در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود تا هیچگونه وقفهای در سفر آنان ایجاد نشود.
کریمی ادامه داد: با دستور رئیس کل دادگستری استان، تمامی مدیران قضایی، اعضای شورای قضایی و دادستانهای شهرستانهای مسیر تردد زائران در ایام اربعین در محل خدمت حضور فعال دارند و بازدیدهای مستمر از مرز خسروی برای رفع مشکلات احتمالی انجام میشود.
وی با اشاره به برخی نیازهای موجود در مرز خسروی اظهار کرد: توسعه امکانات رفاهی، آسفالت و تجهیز پارکینگها، نصب دوربینهای نظارتی و تکمیل زیرساختها از جمله موضوعاتی است که باید برای سالهای آینده با جدیت دنبال شود تا خدماترسانی به زائران بیش از پیش ارتقا یابد.
دادستان کرمانشاه در پایان از تلاش تمامی دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و خدماترسان در برگزاری باشکوه مراسم اربعین قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاریها، مرز خسروی هر سال با آمادگی بیشتری میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
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