دو واکنش متفاوت از سهراب و تارتار در اینستاگرام پس از دربی ۱۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، دربی ۱۰۷ پایتخت با تساوی یک - یک بین استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان ور جالی به پایان رسید که کارشناسان فوتبال از عملکرد فنی دو تیم رضایت داشتند.

مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس پس از پایان دربی ور اینستاگرام شخصی خود عنوان کرد: 《دربی به پایان رسید. شایستگی برد را داشتیم... با صبر و آرامش و اتحاد برای رسیدن به هدفمان تلاش می کنیم... همه جا خانه پرسپولیس است؛ اصفهان، شیراز و اهواز فرقی ندارد... 》.

سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال نیز در استوری اینستاگرام خود نوشت: 《بدون انصباط، هیچ موفقیتی پایدار نیست. ستاره ها می آیند و می روند اما قوانین تیم باید سر جای خود باقی بماند》.