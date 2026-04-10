رشد چشمگیر اهدای خون بانوان و اهداکنندگان بار اولی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد قرهباغیان اظهار داشت: از روزهای آغازین جنگ، با برنامهریزی های انجام شده، ما شاهد تغییرات قابل توجهی در آمار اهدای خون بودهایم.
وی افزود: بیش از ۶۳ درصد از اهداکنندگان خون، بار اولی هستند که به این امر مهم اقدام کردند.
قره باغیان با ابراز خرسندی از حضور فعال بانوان در اهدای خون، تصریح کرد: همچنین برای نخستین بار، میزان اهدای خون در میان بانوان به بیش از ۷۹ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: هدف ما تبدیل اهداکنندگان بار اولی به اهداکنندگان مستمر است.
دکتر قره باغیان همچنین از برنامههای آینده سازمان برای افزایش مشارکت بانوان خبر داد و گفت: تلاش میکنیم تا با فرهنگسازی و برنامههای آموزشی، بانوان بیشتری را به این امر انساندوستانه ترغیب کنیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون در پایان از اهداکنندگان، کارکنان و اصحاب رسانه به خاطر همکاری و پشتیبانی خوبشان قدردانی کرد.
