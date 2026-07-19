نظارت مستمر بر ۱۳۰ هزار کارگاه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که لالهآباد بابل برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته بهزیستی و هفته تأمین اجتماعی، این مناسبتها را فرصتی برای افزایش هماهنگی میان دستگاههای تابعه و بهبود خدمات به جامعه هدف دانست.
وی اظهار کرد: کاهش پروندههای حوزه روابط کار از طریق توسعه سازوکارهای سازش و تعامل میان کارگران و کارفرمایان از برنامههای جدی ادارهکل است و تلاش میشود اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای طولانی رسیدگی، با توافق طرفین حلوفصل شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر اهمیت صیانت از نیروی کار افزود: بازرسان کار بهصورت مستمر بر اجرای الزامات ایمنی در واحدهای تولیدی، پروژههای ساختمانی و کارگاههای پرخطر نظارت دارند تا از وقوع حوادث شغلی پیشگیری شود.
حسینیشیروانی از فعالیت حدود ۱۳۰ هزار کارگاه در استان خبر داد و گفت: این واحدها به شکل هدفمند و مستمر تحت بازرسی قرار دارند و ارتقای سطح ایمنی آنها از مهمترین اولویتهای این ادارهکل محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به بهبود روند رسیدگی به پروندههای بیمه بیکاری بیان کرد: با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، فرآیند بررسی و پرداخت بیمه بیکاری در ماههای اخیر با سرعت و کیفیت بیشتری انجام میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران حمایت از مشاغل خانگی و تعاونیها را از دیگر برنامههای این مجموعه عنوان کرد و افزود: متقاضیان واجد شرایط از طریق دستگاههای اجرایی مرتبط به تسهیلات اشتغالزایی معرفی میشوند و تلاش داریم با جذب منابع بیشتر، زمینه توسعه تعاونیها و ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم کنیم.
ضرورت حمایت از تولید
در این نشست، احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید، اشتغال و اقشار آسیبپذیر گفت: همه ظرفیتهای مدیریتی و تقنینی باید در خدمت رفع مشکلات مردم، بازنشستگان، کارآفرینان و جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش مهمی در همافزایی دستگاههای زیرمجموعه دارد، افزود: مدیران باید با تصمیمگیری سریع، شفاف و مؤثر، روند ارائه خدمات به مردم را تسهیل کرده و از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات جامعه هدف دریغ نکنند.
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