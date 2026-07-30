خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: در سومین جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان ساوجبلاغ به ریاست فرماندار شهرستان ساوجبلاغ که با حضور علی حدادی نماینده غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، توحید شیریزاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، قرار بود به بررسی اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴، روند جذب منابع و چالشهای ابلاغ اعتبارات سال ۱۴۰۵ اختصاص یابد، اما طرح موضوع کمبودهای حوزه بهداشت و درمان از سوی فرماندار ساوجبلاغ، این نشست را به نقطه آغاز اختلافی میان فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی البرز تبدیل کرد.
جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، با اشاره به اختصاص ۳۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: هرچند اعتبارات نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما نرخ رشد آن با توجه به شرایط کشور و نیازهای شهرستان کافی نیست و دستگاههای اجرایی باید برای جذب اعتبارات ملی تلاش بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته اعتبارات مبادله موافقتنامههای شهرستان با پیگیریهای انجام شده به بیش از ۵۱۰ میلیارد تومان رسید، تأکید کرد بخش عمده اعتبارات عمرانی در اختیار دستگاههای ملی است و مدیران باید از این ظرفیت برای توسعه شهرستان استفاده کنند.
روایت فرماندار از کمبودهای زیرساختی
فرماندار ساوجبلاغ در ادامه با اشاره به برخی شاخصهای توسعهای، از عقبماندگی شهرستان در حوزه راههای روستایی، فرسودگی شبکه آب، آموزشهای مهارتی، سرانههای فرهنگی و همچنین بهداشت و درمان سخن گفت.
صادقلو با بیان اینکه سرانه فضای مراکز بهداشت شهری و خانههای بهداشت روستایی ساوجبلاغ پایینتر از میانگین استان است، خواستار تعریف پروژههای جدید در قالب ماده ۲۳ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز شد.
وی همچنین عملکرد دانشگاه در این بخش را نیازمند تحرک بیشتر دانست و تأکید کرد با توجه به رشد جمعیت شهرستان، توسعه زیرساختهای بهداشتی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
دانشگاه علوم پزشکی آمارها مبنای رسمی ندارد
این اظهارات با واکنش دانشگاه علوم پزشکی استان البرز همراه شد.
دانشگاه در اطلاعیهای اعلام کرد آمارهای مطرح شده درباره سرانه فضاهای بهداشتی، مستند به منابع رسمی وزارت بهداشت نیست و با ساختار مصوب شبکه بهداشت و درمان همخوانی ندارد.
در این اطلاعیه از فرماندار خواسته شد مرجع آماری، سال محاسبه و روش استخراج این شاخصها را اعلام کند.
دانشگاه علوم پزشکی البرز همچنین تأکید کرد تمامی مراکز مصوب شبکه بهداشت در ساوجبلاغ فعال هستند و علاوه بر ساختار مصوب، تعداد مراکز شبانهروزی از یک مرکز به سه مرکز افزایش یافته است.
در ادامه این پاسخ آمده است که طی سالهای اخیر مجوزهای لازم برای ایجاد مراکز جدید اخذ شده و بخشی از پروژهها نیز با مشارکت خیرین و اعتبارات استانی پیش رفته است، اما تأمین نشدن زمین، روند اجرای برخی طرحها را با مشکل مواجه کرده است.
سازمان مدیریت مسئله فقط تعداد مراکز نیست
پیگیری خبرنگار مهر برای روشن شدن ابعاد این اختلاف، به گفتگو با ستاره آقایی، معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز، منجر شد.
آقایی اظهار کرد: موضوعی که فرماندار ساوجبلاغ مطرح کرده، صرفاً تعداد خانههای بهداشت یا مراکز جامع سلامت نیست، بلکه استیجاری بودن بخشی از این مراکز و فرسودگی فضاهای فیزیکی نیز از جمله دغدغههای اصلی مدیریت شهرستان است.
وی افزود: بسیاری از مراکز بهداشتی استان قدمت بالایی دارند، اما این مسئله در ساوجبلاغ به دلیل مهاجرپذیری و افزایش سریع جمعیت، نمود بیشتری پیدا کرده و به همین دلیل کاهش سرانههای بهداشتی در این شهرستان محسوستر است.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز ادامه داد: رویکرد فرمانداری، کاهش فاصله سرانههای بهداشتی ساوجبلاغ با میانگین استان و در نهایت نزدیک شدن به میانگین کشوری است و این موضوع با توجه به روند رشد جمعیت، یکی از اولویتهای توسعهای شهرستان محسوب میشود.
البرز همچنان با کمبود زیرساخت روبهرو است
آقایی با اشاره به وضعیت کلی استان البرز نیز گفت: البرز سالهاست در بسیاری از شاخصهای بهداشت، درمان، آموزش و سایر شاخصهای اجتماعی با کمبود زیرساخت مواجه است و در برخی شاخصها همچنان جزو استانهای پایین جدول قرار دارد.
وی افزود: هرچند طی سالهای اخیر با اجرای طرح تحول سلامت و ساخت بیمارستانهای جدید بخشی از این فاصله کاهش یافته، اما هنوز تا رسیدن به میانگینهای کشوری فاصله قابل توجهی وجود دارد.
به گفته وی، انتظار فرمانداری از دانشگاه علوم پزشکی این است که برای اخذ مجوزهای ماده ۲۳ و اجرای پروژههای جدید خانههای بهداشت، پایگاههای سلامت و مراکز جامع سلامت، پیگیری بیشتری انجام شود.
چالش زمین حلقه مفقوده توسعه سلامت البرز
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز در عین حال با اشاره به پاسخ دانشگاه علوم پزشکی گفت: بر اساس توضیحات ارائه شده، دانشگاه نیز اقدامات لازم را آغاز کرده، اما همانند بسیاری از پروژههای عمرانی استان، تأمین زمین یکی از مهمترین موانع توسعه زیرساختهای درمانی در ساوجبلاغ به شمار میرود.
آقایی معتقد است این اختلاف با برگزاری یک نشست مشترک میان فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای مسئول قابل رفع است.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان شهرستان، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای مرتبط در یک جلسه مشترک درباره نیازها، ظرفیتها و موانع گفتگو کنند، میتوان ضمن رفع اختلافهای موجود، روند افزایش خانههای بهداشت و مراکز جامع سلامت را نیز تسریع کرد.
آنچه از مجموع اظهارات فرماندار، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز برمیآید، این است که اصل کمبود زیرساختهای بهداشتی در ساوجبلاغ مورد انکار هیچ یک از طرفین نیست؛ اختلاف بیشتر بر سر مبنای شاخصها، نحوه ارزیابی وضعیت موجود و مسئولیت دستگاهها در جبران این کمبودهاست.
با توجه به رشد جمعیت و مهاجرپذیر بودن ساوجبلاغ، به نظر میرسد توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان این شهرستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی، تأمین زمین، جذب اعتبارات ملی و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی باشد؛ مطالبهای که تحقق آن، بیش از هر چیز به نفع شهروندان این شهرستان خواهد بود.
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