«کاروان حماسه» از تبریز به سوی قلب خلیج فارس به راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی ظهر دوشنبه در حاشیه آیین بدرقه این کاروان با تأکید بر اهمیت استراتژیک این حرکت نمادین اظهار کرد: این کاروان که متشکل از خانواده‌های معظم شهدا، اصحاب رسانه، هنرمندان و اقشار مختلف مردم است، سفیر پیام برادری میان شمال‌غرب ایران و جنوب کشور است. هدف اصلی ما از این حرکت، به تصویر کشیدن پیوند ناگسستنی و قلبی میان آذربایجان و خلیج فارس به عنوان دو بازوی قدرتمند و حافظ تمامیت ارضی کشور است.

وی افزود: این کاروان نماد حمایت قاطع مردم تبریز از اقتدار ملی، حاکمیت تاریخی ایران بر خلیج فارس و نمادی از آمادگی ملت برای دفاع از تمامیت ارضی ایران عزیز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان ایران اسلامی، تصریح کرد: دشمن آمریکایی در طول دهه‌های اخیر همواره در پی تضعیف وحدت ملی ما بوده است؛ اما این کاروان پاسخی عملی و محکم به تمامی آن توطئه‌هاست. حضور اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر، گواهی بر ناکامی قطعی دشمن در جنگ‌های شناختی و نرم علیه ایران است.

پایان با اشاره به محورهای ایدئولوژیک این سفر، خاطرنشان کرد: این حرکت حماسه‌ساز، تجلی‌گر رهبری داهیانه مقام معظم رهبری است که همواره بر وحدت کلمه و ایستادگی بر اصول انقلاب تأکید دارند. مردم ما با حضور در این میدان، ثابت کردند که فارغ از جغرافیای سکونت، همه در دفاع از منافع ملی «جانفدای ایران» هستند.

کاروان «جانفدای ایران» که روز دوشنبه تبریز را به مقصد استان هرمزگان ترک کرد، قرار است در طول مسیر خود در استان‌های مختلف، برنامه‌های فرهنگی، هنری و نشست‌های تبیینی متعددی را برگزار نماید.

حضور نمایندگان خانواده‌های معظم شهدا در این کاروان، پیوندی عمیق میان نسل‌های مختلف ایجاد کرده است؛ گویی پیامی از خون پاک شهیدان آذربایجان تا کرانه‌های خلیج فارس حمل می‌شود تا بار دیگر یادآور شود که امنیت، تمامیت ارضی و حاکمیت ایران، خط قرمز تمامی ایرانیان است.

این کاروان اکنون حرکت خود را آغاز کرده تا در مقاصد خود در جنوب کشور، پیام‌آور همدلی آذربایجان برای برادران و خواهران خود در خلیج همیشه فارس باشد؛ پیامی که نویدبخشِ ایرانی مقتدر، یکپارچه و شکست‌ناپذیر است.