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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

حضور پرشور مردم ماسال در مراسم جاماندگان اربعین حسینی

حضور پرشور مردم ماسال در مراسم جاماندگان اربعین حسینی

ماسال- در این ویدئو تصاویری از حضور پرشور مردم ماسال در مراسم جاماندگان اربعین حسینی را مشاهده می کنید.

دریافت 21 MB

فیلم: سجاد محمدی

عکس آرشیوی است.

کد مطلب 6908248

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