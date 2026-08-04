https://mehrnews.com/x3cKfG ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶ کد مطلب 6908248 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶ حضور پرشور مردم ماسال در مراسم جاماندگان اربعین حسینی ماسال- در این ویدئو تصاویری از حضور پرشور مردم ماسال در مراسم جاماندگان اربعین حسینی را مشاهده می کنید. دریافت 21 MB فیلم: سجاد محمدی عکس آرشیوی است. کد مطلب 6908248 کپی شد مطالب مرتبط صدو پنجاه و پنجمین شب اجتماع مردم ماسال در میدان اربعین الگوی تمدنی برای حکمرانی مردمی و بازسازی سرمایه اجتماعی راهپیمایی مردم ولایت مدار ماسال در شب صد و پنجاه و دوم قرار شبانه مردم ماسال در شب صد و پنجاه و یکم ۱۵۰ شب میدانداری مردم ماسال در حمایت از انقلاب و رهبری مردم دلند در سوگ اربعین حسینی به عزاداری پرداختند برچسبها ماسال راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
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