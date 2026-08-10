پیشگیری، اولویت اصلی حفاظت از اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی عملکرد امور اراضی در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی، ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده، بر ضرورت افزایش جدیت در صیانت از این سرمایه ارزشمند تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از اراضی اظهار کرد: پیشگیری باید به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتها مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی بهموقع تخلفات، از تغییر کاربریهای غیرمجاز پیش از وقوع جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: مسائل و چالشهای حوزه حفاظت از اراضی از دغدغههای مهم مدیریت امور اراضی است و باید با تلاش مضاعف و جدیت بیشتر، روند صیانت از اراضی کشاورزی با قوت ادامه پیدا کند.
کریمی تأکید کرد: اراضی کشاورزی از سرمایههای مهم بخش کشاورزی محسوب میشوند و نباید اجازه داد این منابع ارزشمند در نتیجه تغییر کاربریهای غیرمجاز از چرخه تولید خارج شوند.
وی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای استان خواست با افزایش نظارتهای میدانی و پیگیری مستمر، اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند و برای مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز از ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود استفاده کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین کسب رتبه چهارم کشور در حوزه صیانت از اراضی کشاورزی را نتیجه تلاش مجموعه امور اراضی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها دانست.
کریمی خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل فعالیت و همکاری مجموعه دستاندرکاران حوزه حفاظت از اراضی است و باید با استمرار اقدامات مؤثر، تقویت نقاط قوت و رفع کاستیها، زمینه کسب موفقیتهای بیشتر در زمینه حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی استان فراهم شود.
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