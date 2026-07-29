سهروردی با پیوند فلسفه ومعنویت مکتبی ماندگار دراندیشه اسلامی بنیادنهاد

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیالله محمدی در آیین بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی با اشاره به علاقه شخصی خود به فلسفه اظهار کرد: سالها به مطالعه مکاتب و نظریههای مختلف فلسفی پرداخته و حتی کتابی در ۳۰ فصل درباره جریانهای فکری از پیش نوگرایی تا نوگرایی و فرانوگرایی تدوین کرده است، اما به دلیل ورود به عرصه مسئولیتهای سیاسی، فرصت تکمیل و انتشار آن را نیافته است.
وی با بیان اینکه مطالعه فلسفه لذتبخشترین تجربه علمی و فرهنگی زندگی او بوده است، افزود: هیچ سفری برای من به اندازه ورود به دنیای مکاتب فلسفی و مطالعه اندیشههای فیلسوفان مختلف جذاب نبوده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با مقایسه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب گفت: تفاوت اساسی این دو در آن است که فیلسوفان اسلامی در کنار عقل و استدلال، ارتباط با خداوند و بهرهمندی از انوار الهی را نیز فراموش نکردهاند. بسیاری از نظریههای فلسفه اسلامی علاوه بر استحکام نظری، قابلیت تبدیل شدن به عمل را نیز دارند، در حالی که بخش قابل توجهی از فلسفه غرب نگاهی صرفاً زمینی دارد.
محمدی با اشاره به شخصیت شیخ شهابالدین سهروردی تصریح کرد: جرم سهروردی آن بود که حقایق را آشکار میکرد. او از سوی حاکمان وقت در حلب به ارتداد متهم شد و به زندان افتاد. نقل شده است که شب پیش از اجرای حکم، با خداوند مناجات کرد و از او خواست روحش را از قید جسم رها سازد و روز بعد، پیش از اجرای حکم، جان به جانآفرین تسلیم کرد و سپس پیکرش را به دار آویختند.
وی سهروردی را «شهید راه فلسفه اسلامی» خواند و افزود: این فیلسوف بزرگ با اندیشههای خود جایگاهی فراتر از یک مکتب و پارادایم فلسفی دارد و آثار او همچنان در تاریخ اندیشه اسلامی ماندگار است.
محمدی همچنین با اشاره به جایگاه فیلسوفان بزرگ جهان گفت: برخی اندیشمندان همچون سقراط، افلاطون، ارسطو و سهروردی محدود به یک مکتب یا پارادایم نیستند، بلکه اندیشمندانی فرادپارادایمی هستند که آثار و اندیشههایشان مرزهای مکاتب فلسفی را درنوردیده است.
وی با ابراز خرسندی از برگزاری آیین بزرگداشت شیخ اشراق در زنجان، خاطرنشان کرد: مردم این استان به انتساب نام سهروردی افتخار میکنند و باید از میراث فکری و فلسفی این حکیم بزرگ بیش از پیش بهره گرفت. وی همچنین تأکید کرد که فلسفه اسلامی با تکیه بر عقل، ایمان و معنویت، مسیر هدایت انسان را هموار میکند.
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