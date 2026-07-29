به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای مطرحشده در این نشست، اظهار کرد: اعضای کمیسیون بر اهمیت توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب تأکید کردند و موضوعاتی همچون تسهیل خروج کالا از بنادر، توسعه سرمایهگذاری در بنادر شمالی، تقویت دیپلماسی حملونقل، گسترش همکاری با کشورهای همسایه و توسعه پایانههای مرزی شرق و غرب نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شد در نشستهای بعدی، سیاستگذاریها و برنامههای مرتبط با بازسازی، توسعه کریدورها و ارتقای زیرساختهای حملونقل با جزئیات بیشتری بررسی شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه دولت در حوزه حملونقل و مسکن با جدیت در حال پیگیری برنامههاست، تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که در حوزه حملونقل و مسکن اجازه ندهیم اهداف دشمن برای کاهش تابآوری مردم ایران محقق شود؛ همانگونه که تاکنون نیز به این هدف دست نیافته است.
صادق با اشاره به موضوع تأمین مسکن گفت: تأمین مسکن موضوعی کلان است و چندین وزارتخانه در اجرای آن نقش دارند؛ بنابراین نباید موضوع مسکن صرفاً به واگذاری زمین تقلیل یابد، زیرا زمین آماده و رایگان وجود ندارد و آمادهسازی هر قطعه زمین برای واگذاری، هزینههای سنگینی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود، حاصل انباشت مسائل سالهای گذشته است، افزود: وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته با چالشهای متعددی مواجه بوده، اما تلاش کردهایم به جای پرداختن به عملکرد دولتهای گذشته، بر حل مشکلات موجود تمرکز کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت پروژههای مسکن حمایتی اظهار کرد: از حدود ۸۵۰ هزار واحدی که تحویل گرفته شد، کمتر از ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی بود. علاوه بر این، مشکلاتی از جمله کمبود منابع، تأمین خدمات زیربنایی، تأمین تسهیلات بانکی و تکمیل پروژهها وجود داشت که رفع آنها نیازمند همکاری دستگاههای مختلف است.
وی درباره پروژه راهآهن چابهار - زاهدان نیز گفت: تکمیل این مسیر از نخستین مأموریتهای محوله از سوی رئیسجمهور بود و با وجود محدودیت منابع، عملیات اجرایی آن با جدیت دنبال شده است.
صادق بیان کرد: امیدواریم ریلگذاری این مسیر تا پایان تابستان به اتمام برسد و اتصال ریلی چابهار - زاهدان در ماههای مهر یا آبان به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی حملونقل و ترانزیت منطقهای گفت: در سفرهای انجامشده به کشورهای منطقه، از جمله قزاقستان، توافقات مهمی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی حاصل شده و نشانههای افزایش انتقال بار از مسیر ایران بهوضوح مشهود است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به شرایط ویژه کشور، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در تأمین منابع مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی حمایت بیشتری داشته باشند.
نظر شما