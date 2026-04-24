۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

۴۵ تن برنج احتکار شده در بهشهر کشف شد

ساری - فرمانده انتظامی بهشهر  از کشف ۴۵ تن برنج احتکاری به ارزش ۲۰۰میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در خلیل شهر شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "علی اکبرقلی پور اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی و احتکار برنج در شهرستان بهشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی در شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و با حضور نماینده اداره صمت ، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، موفق شدند انبار محل نگهداری برنج احتکار شده را در خلیل شهر شهرستان شناسایی و در بازرسی از این انبارها، مقدار۴۵ تن برنج را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با بیان اینکه برنج ها در خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شد و فاقد ثبت در سامانه بود، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، اقلام مکشوفه احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ قلی پوردر پایان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی اشاره کرد ؛ متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل نماینده صمت شهرستان بهشهر شد.

