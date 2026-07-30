خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با نزدیک شدن به اربعین حسینی، مرز بین‌المللی مهران به کانون اصلی تردد زائران تبدیل شده و بر اساس آخرین آمار، از ابتدای ماه صفر تاکنون، یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از این گذرگاه عبور کرده‌اند و این رقم همچنان در حال افزایش است.

در شبانه‌روز گذشته نیز ۲۴۰ هزار تردد در این مرز ثبت شده که این حجم بی‌سابقه، نشان از جایگاه ویژه مهران به عنوان اصلی‌ترین گذرگاه زمینی عتبات عالیات دارد.

با وجود گرمای شدید هوا که دمای آن در برخی مناطق به بیش از ۵۰ درجه می‌رسد، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، اسکان و خدمات درمانی برای زائران اندیشیده شده و استقرار ۱۰۰ گیت فعال در مرز، روند خروج زائران را به کمتر از چهار ثانیه کاهش داده است.

عملیات حمل‌ونقل نیز با ۹۰۰ دستگاه اتوبوس و ون، به‌صورت روان در حال انجام است؛ همچنین پارکینگ بزرگ اربعین با ظرفیت ۱۵۰ هزار خودرو، بخش قابل توجهی از خودروهای زائران را در خود جای داده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی با توان جابه‌جایی حدود ۳.۵ میلیون نفر، آماده خدمت‌رسانی است.

از سوی دیگر، استقرار ۵۲ موکب در پایانه مرزی مهران و ارائه خدمات شبانه‌روزی، فضایی معنوی و رفاهی برای زائران فراهم کرده که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و شهرداری‌های معین از استان‌های تهران، قزوین و البرز، خدمات‌رسانی به‌صورت لحظه‌ای و تحت نظارت مستمر انجام می‌شود و ایلام با افتخار، میزبانی شایسته از عاشقان حسینی را به انجام می‌رساند.

خدمات ارتباطی ۲۴ ساعته به زائران اربعین در پایانه مهران ارائه می‌شود

مدیرکل مخابرات استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه خدمات ارتباطی و رفاهی به زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی مهران، اظهار داشت که همکارانش با شور و ذوق و علاقه تمام، خدمات خود را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه می‌دهند.

سبد شهاب الدین نبی پور با بیان اینکه در زائرسرای مخابرات مهران، خدمات اسکان، اطعام، پذیرایی و پارکینگ برای کارکنان مخابرات سراسر کشور فراهم شده است، افزود: خانواده بزرگ مخابرات از سراسر کشور از طریق سامانه‌های هماهنگی، برای حضور در مهران برنامه‌ریزی می‌کنند و این خدمات به‌صورت ۲۴ ساعته توسط همکاران ارائه می‌شود و تقریباً در ایام اربعین، حدود ۱۰ هزار نفر از همکاران مخابرات سراسر کشور از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

زائران سفر خود را به روزهای پایانی اربعین موکول نکنند

فرمانده انتظامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، از زائران خواست که با زمان‌بندی مناسب، سفر خود را مدیریت کنند و آن را به روزهای پایانی اربعین موکول نکنند تا خدمات‌رسانی به آنان به صورت بهتری انجام شود و از تراکم جمعیت و ازدحام در روزهای پایانی جلوگیری شود.

سردار جمال سلمانی با تأکید بر اینکه رانندگان باید قبل از آغاز سفر، استراحت کافی داشته باشند، افزود: خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای در ایام اربعین است و از زائران خواست که با رعایت سرعت مطمئنه و استراحت در طول مسیر، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با قدردانی از همکاری زائران با پلیس، خاطرنشان کرد: با رعایت توصیه‌های پلیس و همکاری همه دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و هیچ گونه حادثه ناگواری در این ایام رخ ندهد.

خدمات سپاه به زوار اربعین در مرز مهران

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور میلیونی زائران در مرز مهران و عبور آنان به سمت کربلای معلی، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی استان با تمام توان بسیج شده‌اند تا شرایطی درخور شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود و از اول مردادماه، خدمات‌رسانی در بخش‌های تغذیه، بهداشت، امنیت و امور فرهنگی به‌صورت شبانه‌روزی در این مرز در حال انجام است.

سردار صادق حسینی با بیان اینکه در کنار خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی با محوریت مادر و کودک، اقامه نماز جماعت و مسائل مرتبط با زائران در دستور کار قرار دارد، افزود: با همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه منطقه آزاد مهران، تلاش می‌شود تا فضایی معنوی و آرام برای زائران فراهم شود و خوشبختانه با وجود شرایط جنگی کشور، مردم در این مرز هیچ احساس ناامنی ندارند و این آرامش، حاصل زحمات بیش از ۳۷ سال مجاهدت امام شهید و هدایت رهبری معظم است که مردمی آگاه، مجاهد و پای کار تربیت کرده و نیروهای مسلح قدرتمندی را آماده دفاع از کشور ساخته است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به اینکه امروز با اذن خداوند و با اعتقاد به خداوند و عزم راسخ مردم و نیروهای مسلح، آمریکا و اسرائیل را وادار به شکست کرده‌ایم، تصریح کرد: این قدرت و امنیت، نتیجه تبعیت از ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان است و حضور حماسی زائران در مرز مهران، نشان از پیوند عمیق مردم با آرمان‌های عاشورایی و انقلاب اسلامی دارد و این حضور، تداوم راه سیدالشهدا (ع) و مقاومت در برابر ظلم است.

سردار حسینی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران خدمات‌رسانی به زائران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌ها و همراهی مردم، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی باشد و این حضور گسترده، بار دیگر نشان از عشق و ارادت بی‌نهایت ملت ایران به سیدالشهدا (ع) دارد.

خدمات درمانی به ۲۰ هزار نفر در مرز مهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰ هزار خدمت بهداشتی، درمانی، فوریت‌های پزشکی و دارویی به زائران اربعین در مرز مهران ارائه شده است.

عباس قیصوری گفت: با استقرار حدود ۶۰۰ نیروی سلامت، نزدیک به ۱۰۰ کد آمبولانسی، دو فروند بالگرد اورژانس، اتوبوس‌آمبولانس، موتورلانس و سایر ظرفیت‌های امدادی، خدمت‌رسانی به زائران به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

وی گفت: از زائران عزیز درخواست می‌شود با رعایت توصیه‌های بهداشتی، مصرف مایعات کافی و پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما، از بروز گرمازدگی پیشگیری کنند.