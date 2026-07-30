افزایش ۱۵ درصدی برداشت انگور از تاکستان های خراسان جنوبی

جواد درویشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این روزها کشاورزان خراسان جنوبی مشغول برداشت یاقوت سبز یا همان انگور هستند.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت انگور در خراسان جنوبی حدود ۱۶۰۰ هکتار، است، گفت: از مهم‌ترین ارقام تولیدی استان می‌توان به یاقوتی، عسگری، حسینی، ترکمن ۴، فخری، صاحبی و سایر ارقام بومی اشاره کرد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: این اقلام انگور علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در صنایع تبدیلی و فرآوری از جمله تولید کشمش، آبغوره و سرکه مورد استفاده قرار می‌گیرند که هم به صورت سنتی و هم صنعتی انجام می شود.

درویشی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت انگور مربوط به کدام شهرستان های زیرکوه، خوسف و سرایان است، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن انگور از تاکستان‌های خراسان جنوبی برداشت شود.

وی تصریح کرد: این میزان برداشت نسبت به سال قبل حدود ۱۵درصد افزایش داشته است که نشان از تلاش روزافزون کشاورزان پرتلاش استان و بهره گیری از علوم روز در بحث کشاورزی است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: برداشت انگور در استان از حدود اواخر خرداد آغاز می شود و تا اواخر شهریورماه ادامه دارد.