  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

۵۸۸ پنل خورشیدی قاچاق در نجف آباد کشف شد

۵۸۸ پنل خورشیدی قاچاق در نجف آباد کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۵۸۸ دستگاه پنل خورشیدی، ۳ دستگاه ژنراتور برق و ۱۲ دستگاه اینورتر خورشیدی قاچاق به ارزش هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در نجف آباد خبر داد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با اقدامات هوشمندانه پلیسی از دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در یک کارخانه مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی دقیق و هماهنگی با مرجع قضائی به همراه بازرسان اداره صمت شهرستان نجف آباد به این کارخانه اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۸۸ دستگاه پنل خورشیدی، ۳ دستگاه ژنراتور برق ۳۰ تنی به همراه ۱۲ دستگاه اینورتر خورشیدی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد خبر 6579582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها