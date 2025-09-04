۵۸۸ پنل خورشیدی قاچاق در نجف آباد کشف شد

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با اقدامات هوشمندانه پلیسی از دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در یک کارخانه مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات میدانی دقیق و هماهنگی با مرجع قضائی به همراه بازرسان اداره صمت شهرستان نجف آباد به این کارخانه اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۵۸۸ دستگاه پنل خورشیدی، ۳ دستگاه ژنراتور برق ۳۰ تنی به همراه ۱۲ دستگاه اینورتر خورشیدی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.