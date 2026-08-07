پیام تقدیر رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا از کارکنان مجاهد انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با قدردانی از کارکنان دخیل در ماموریت اربعین حسینی، گفت: حضور خادمان حسینی از خانواده بزرگ انتظامی کشور در این ضیافت معنوی که همه ساله داوطلبانه زیر گرمای سوزانی که گاهی از ۵۰ درجه نیز فراتر می رفت، برگ زرینی از دفتر پر افتخار خدمت رسانی این نهاد انقلابی است که با نام مبارک خادمی سیدالشهدا(ع) مزین گشت.‌

متن این پیام قدردانی به شرح ذیل است:

بِسمِ الله الرحمن الرحیم

و من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل.

حماسه اربعین، رستاخیز شوکت‌آفرینی است که هر سال بر عظمت آن افزوده می‌شود و جهان را مبهوت این همایش الهی می‌کند. داستان کربلا از عاشورا تا اربعین، مصائبی دارد که باید از عمق وجود بر آن گریست و مسائلی دارد که باید با ژرفای اندیشه در آن نگریست.

اربعین امسال اما حال و هوایی دیگر داشت؛ دل‌های زائران، داغدار رهبر شهید ایران است، همان پیر مراد که اربعین را نه یک رویداد، که گفتمانی تمدنی برای جهان اسلام می‌دانست و امروز خود، زائر آسمانی این مسیر نورانی شده است و اکنون زائران به نیابت از او و همه شهدای سرافراز گام در راه عشق نهاده‌اند و چه پرمعناست که راه او، این‌چنین با پای دل امتداد یافته است.

بی‌تردید، این حماسه پرشکوه، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های آن شهید عزیز و تأکیدی بر مطالبه‌ی قاطع امت اسلام برای «خونخواهی»از جانیان و ظالمان است. به فضل الهی، این خون‌های پاک، مسیر پیروزی نهایی جبهه حق را هموارتر و عزم ما را برای ایستادگی در برابر مستکبران راسخ‌تر خواهد کرد.

خدا را سپاس که در این میان، انتظامی کشور سعادت یافت مانند سنوات گذشته هم‌آه و همراه خیل شیفتگان امام حسین (ع) باشد. آنچه از همت و غیرت شما عزیزان در سراسر کشور دیدیم، تفسیر عملی کلام نورانی «کُونُوا لَنَا زَیْناً» بود؛ به راستی تک تک شما کارکنان مجاهد انتظامی زینت و مایه افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی و مصداق بارز پلیس مکتبی و معنوی تراز انقلاب اسلامی بودید.

حضور خادمان حسینی از خانواده بزرگ انتظامی کشور در این ضیافت معنوی که همه ساله داوطلبانه زیر گرمای سوزانی که گاهی از ۵۰ درجه نیز فراتر می رفت، برگ زرینی از دفتر پر افتخار خدمت رسانی این نهاد انقلابی است که با نام مبارک خادمی سیدالشهدا(ع) مزین گشت.

خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، علاوه بر یک مأموریت تخصصی و اجرایی، افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی است. تلاش‌های خالصانه شما عزیزان، جلوه‌ای ارزشمند از خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم و زائران حضرت سیدالشهدا (ع) و تلاشی در راستای مقدمه ظهور به شمار می‌رود.

اینجانب به عنوان خادم شما در انتظامی کشور، صمیمانه و از اعماق جان از تلاش‌های یکایک شما کارکنان خدوم و مجاهد انتظامی و خانواده های صبور و همراه شما تشکر می‌کنم؛ ان شاءالله این خدمت بی‌ریا، ذخیره‌ای جاودان برای آخرت و موجب سربلندی شما در هر دو جهان گردد.

امید است خداوند متعال این توفیق بزرگ را از همه ما و شما بپذیرد و توفیق خدمتگزاری مستمر بی منت و صادقانه در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه ای نصیب همه ما بفرماید و دعای "أَللّهُمَّ ارْزُقْنا شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَومَ الْوُرُودِ" را در حق همه ما به استجابت برساند.

ان شاءالله