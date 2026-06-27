رکنی حسینی: امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) پیام عاشورا را جاودانه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در مراسم عزاداری ماه محرم که با مرثیهسرایی، قرائت زیارت عاشورا و حضور عزاداران حسینی در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس (ع) (مرحوم حاج قاسم) گناوه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام سجاد(ع)، به تبیین نقش بیبدیل آن حضرت و حضرت زینب کبری(س) در حفظ و انتقال پیام نهضت عاشورا پرداخت.
وی با اشاره به اختلاف نقلهای تاریخی درباره زمان شهادت امام زینالعابدین(ع) اظهار کرد: بنابر برخی نقلها، شهادت آن حضرت در دوازدهم محرم سال ۹۵ هجری قمری و بنا بر نقل دیگر در بیستوپنجم محرم همان سال رخ داده است. امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا نزدیک به ۳۴ سال عهدهدار امامت امت اسلامی بودند و در تمام این سالها با صبر، عبادت، روشنگری و تربیت جامعه اسلامی، از تحریف نهضت حسینی جلوگیری کردند.
امام جمعه گناوه افزود: امام سجاد(ع) در زمان واقعه عاشورا جوانی ۲۳ ساله بودند و فرزندشان امام محمدباقر(ع) نیز در کودکی شاهد همه مصائب کربلا بود. آن حضرت پس از شهادت سیدالشهدا(ع)، هم با رفتار عملی و هم با تعلیم و تبیین معارف، نام و اهداف قیام عاشورا را زنده نگه داشتند و احیا کننده اهداف شهدای کربلا بود.
وی ادامه داد: نقل شده است که امام سجاد (ع) سالها بر مصیبت پدر بزرگوارشان اشک ریختند و هر فرصتی را برای یادآوری مظلومیت شهدای کربلا مغتنم میشمردند.
خطبههای اهل بیت(ع) آغاز بیداری امت بود
حجتالاسلام رکنی حسینی با تشریح وقایع پس از عاشورا بیان کرد: کاروان اسیران اهلبیت(ع) در شب دوازدهم محرم به دستور عبیدالله بن زیاد پشت دروازههای کوفه متوقف شد؛ شهری که روزگاری مرکز حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) بود، این بار شاهد ورود خاندان پیامبر(ص) در اوج غربت و مظلومیت شد.
وی با بیان اینکه همه عالم بر مصیبت سیدالشهدا(ع) متأثر شد، افزود: بر اساس آموزههای قرآن کریم، همه موجودات عالم از نوعی شعور برخوردارند و تسبیح خداوند را به جای میآورند؛ از همین رو، مصیبت امام حسین(ع) تنها مصیبتی انسانی نبود، بلکه حادثهای بود که همه عالم هستی را متأثر ساخت.
امام جمعه گناوه با اشاره به اعتراض عبدالله بن عفیف ازدی در برابر عبیدالله بن زیاد خاطرنشان کرد: نخستین جرقههای مقابله با حکومت اموی از همان روزهای نخست پس از عاشورا در کوفه آغاز شد و شجاعت یاران وفادار اهلبیت(ع) زمینه بیداری جامعه را فراهم کرد.
وی افزود: هنگامی که مردم کوفه بدون شناخت حقیقت به استقبال کاروان اسرا آمده بودند، حضرت زینب کبری(س) با جمله تاریخی «صدقه بر ما اهلبیت حرام است» کرامت خاندان پیامبر(ص) را یادآور شدند و با خطبهای کوبنده، وجدانهای خفته را بیدار کردند.
حجتالاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: خطبه حضرت زینب(س) زمینهساز خطبه تاریخی امام سجاد(ع) شد؛ خطبهای که در آن، امام با معرفی جایگاه اهلبیت(ع) و بیان مظلومیت سیدالشهدا(ع)، مردم را از خواب غفلت بیدار ساخت.
امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: حضرت زینب (س) با اقتدار، فصاحت و شجاعت در برابر حکومت ظلم ایستاد و با خطبه های تاریخی خود، پایههای تبلیغاتی حکومت بنیامیه را متزلزل ساخت.
وی با مقایسه خطبههای اهلبیت(ع) در کوفه و شام اظهار داشت: در کوفه، مردم به سبب عهدشکنی و بیوفایی مورد سرزنش حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) قرار گرفتند، اما در شام، هدف اصلی اهلبیت(ع) و حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) زدودن جهل و معرفی حقیقت خاندان پیامبر(ص) به مردمی بود که دهها سال تحت تبلیغات حکومت بنیامیه قرار داشتند.
جهاد تبیین؛ میراث ماندگار عاشورا
حجتالاسلام رکنی حسینی با اشاره به خطبه تاریخی امام سجاد(ع) در مسجد جامع شام تصریح کرد: آن حضرت در برابر یزید، با معرفی خود به عنوان فرزند پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س) و سیدالشهدا(ع)، پایههای تبلیغات چندین ساله حکومت بنیامیه را فرو ریختند و افکار عمومی را با حقیقت آشنا ساختند.
وی افزود: امام سجاد(ع) در این خطبه، ضمن برشمردن فضایل اهلبیت(ع)، از مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سخن گفتند و با معرفی خود به عنوان فرزند شهید کربلا، دلهای مردم شام را متحول کردند؛ تا جایی که یزید برای جلوگیری از تأثیر سخنان امام، ناچار شد مجلس را بر هم بزند.
وی اظهار داشت: هنگامی که مؤذن به شهادتین رسید، امام سجاد(ع) خطاب به یزید فرمودند: «این پیامبری که نامش برده میشود، جد توست یا جد من؟ اگر بگویی جد توست، دروغ گفتهای و اگر جد من است، چرا فرزندش را به شهادت رساندی؟» این سؤال، یزید را در برابر افکار عمومی درمانده و رسوا ساخت.
امام جمعه گناوه تأکید کرد: بزرگترین رسالت حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پس از عاشورا، جهاد تبیین، روشنگری و پیامرسانی نهضت حسینی بود؛ رسالتی که اجازه نداد حقیقت عاشورا در میان تبلیغات حکومت اموی تحریف شود.
وی با اشاره به شرایط امروز جهان افزود: همانگونه که اهلبیت(ع) با بهرهگیری از خطبه و روشنگری در برابر جنگ تبلیغاتی بنیامیه ایستادند، امروز نیز مهمترین میدان مقابله با دشمن، میدان رسانه، تبیین و آگاهیبخشی است و همه دلدادگان مکتب اهلبیت(ع) باید این مسئولیت را به درستی انجام دهند.
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