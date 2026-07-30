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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

مقام عراقی: مدرکی مبنی بر حمله از خاک عراق به عربستان وجود ندارد

مقام عراقی: مدرکی مبنی بر حمله از خاک عراق به عربستان وجود ندارد

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با بیان اینکه«هیچ مدرکی مبنی بر انجام حملات از خاک عراق به تأسیسات نفتی عربستان وجود ندارد»، تأکید کرد حشد شعبی بخش جدایی‌ناپذیر سیستم دفاع ملی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در واکنش به ادعای ریاض مبنی بر حمله پهپادی از خاک عراق به تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفت: هیچ مدرکی دال بر انجام این حملات از خاک عراق وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، «صباح النعمان» تصریح کرد: ما خواهان ارائه مدارک و شواهد در مورد ادعاهای مربوط به حملات از داخل عراق به عربستان هستیم.

وی با بیان اینکه نیروهای امنیتی عراق مسئول تأمین حاکمیت این کشور هستند،‌ افزود: نهاد امنیتی در حال حاضر روی یک طرح امنیتی جامع برای جلوگیری از تکرار حملات و حفظ حاکمیت کامل عراق کار می‌کند.

صباح النعمان تصریح کرد: بازدید «علی الزیدی» نخست وزیر عراق از مقر نیروهای حشد شعبی تأیید می‌کند که این نیروها بخش جدایی‌ناپذیر سیستم دفاع ملی هستند.

این مقام ارشد عراقی خاطرنشان کرد: دولت عراق هیچ اقدام یکجانبه از داخل را مجاز نخواهد دانست و در عین حال، هیچ گونه تخلفی را که از خارج از مرزهایش صورت گیرد، نخواهد پذیرفت.

اظهارات سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در حالی است که جنگنده های متجاوز آمریکایی- سعودی بامداد روز چهارشنبه مقر نیروهای حشد شعبی عراق را در چند استان این کشور هدف حمله قرار دادند که بر اثر آن دست‌کم ۲۰ تن به شهادت رسیده و ده‌ها نفر مجروح شدند.

وزارتخانه‌های خارجه و دفاع عربستان سعودی با صدور بیانیه‌هایی ادعا کردند که این حملات در واکنش به هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی این کشور از سوی گروه‌های مقاومت عراقی بوده است، ادعایی که اکنون با اظهارات این مقام ارشد نظامی عراق، باطل بودنش بیش از پیش آشکار و اثبات شد.

کد مطلب 6903749

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    نظرات

    • NP CA ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بله هیچ مدرکی وجود نداره در این ادعای غربی سعودی که حمله به منافع ملی عربستان از طرف عراق بوده و این با استفاده مکر حیله ی غربی صهیونیستی برنامه ریزی بین روابط دو کشور اسلامی عراق عربستان شده در حقیقت عربستان و کشورهای عربی یک مهره ی بازی برای غرب و صهیونیست ها هستند

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